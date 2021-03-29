Трусова рассказала об эмоциях на награждении без гимна России

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Сборная России по фигурному катания, выигравшая на чемпионате мира в Швеции 6 медалей, в ночь с воскресенья на понедельник вернулась из Стокгольма в Москву. В столичном аэропорту Шереметьево в честь спортсменов прозвучал гимн России, который был запрещён на чемпионате мира по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Сейчас, конечно, приятно, — ответила Трусова журналистам на вопрос, приятно ли было услышать национальный гимн. — На награждении у нас не только не было гимна, но еще и один флаг упал».

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