Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию

Состав российской команды сформирован по спортивному принципу, исходя из результатов на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме. У мужчин в составе сборной России выступят Михаил Коляда и Евгений Семененко, в парах национальную команду представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Командный чемпионат мира пройдет с 15 по 18 апреля в Японии.
На прошедшем чемпионате мира в мужском одиночном катании Коляда занял пятое место, Семененко — восьмое, Мишина и Галлямов стали победителями в парах, Синицина и Кацалапов завоевали золотые медали в танцах.
На последнем командном чемпионате мира, который проходил в Японии в 2019 году, сборная России заняла третье место.