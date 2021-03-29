Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию

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Состав российской команды сформирован по спортивному принципу, исходя из результатов на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме. У мужчин в составе сборной России выступят Михаил Коляда и Евгений Семененко, в парах национальную команду представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Командный чемпионат мира пройдет с 15 по 18 апреля в Японии.

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На прошедшем чемпионате мира в мужском одиночном катании Коляда занял пятое место, Семененко — восьмое, Мишина и Галлямов стали победителями в парах, Синицина и Кацалапов завоевали золотые медали в танцах.