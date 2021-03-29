Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс
Нэшвилл Предаторз
23
Хоккей. НХЛ
30.03
Баффало Сэйбрз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
30.03
Торонто Мэйпл Ливз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
30.03
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
01:00
Даллас Старз
Флорида Пантерз
14
Хоккей. НХЛ
00:30
Бостон Брюинз
Нью-Джерси Дэвилз
01
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» победил в огненном московском дерби
30Дубли Ларссона и Соболева, летающие вратари, Промес в снегу
13:52 (мск), источник: ТАСС

Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию

ТАСС, 29 марта. Чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова и серебряный призер турнира Елизавета Туктамышева вошли в состав сборной России на командное мировое первенство. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Состав российской команды сформирован по спортивному принципу, исходя из результатов на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме. У мужчин в составе сборной России выступят Михаил Коляда и Евгений Семененко, в парах национальную команду представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Командный чемпионат мира пройдет с 15 по 18 апреля в Японии.

Во время загрузки произошла ошибка.

На прошедшем чемпионате мира в мужском одиночном катании Коляда занял пятое место, Семененко — восьмое, Мишина и Галлямов стали победителями в парах, Синицина и Кацалапов завоевали золотые медали в танцах.

На последнем командном чемпионате мира, который проходил в Японии в 2019 году, сборная России заняла третье место.

Читайте также
 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
СМИ: Очередной немецкий тренер претендует на работу в «Спартаке»
Отказавшийся преклонить колено Карасев назначен на матч Германии
СМИ: Футболист «Баварии» летом подпишет контракт с «Реалом»
Ибрагимович пяткой в прыжке сделал голевой пас в игре за сборную
Русский гигант колотит всех подряд. Задоров уложил ветерана
Фигуристов РФ после возвращения с ЧМ встретили под гимн страны
Десять футболистов сборной России сдали допинг-тесты
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь