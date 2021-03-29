Американский тренер отказался считать Щербакову фаворитом Олимпиады

По словам специалиста, на данный момент фаворитом Игр является другая россиянка — Камила Валиева. По мнению тренера, у нее лучшие в мире компоненты, прыжки и стиль. Он также добавил, что Щербакова хорошо выступила на чемпионате мира, но с таким катанием Олимпиада ей не покорится.