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14:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Американский тренер отказался считать Щербакову фаворитом Олимпиады

Американский тренер по фигурному катанию Александр Уряшев высказался о перспективах чемпионки мира Анны Щербаковой на золотую медаль ближайшей Олимпиады. Об этом он рассказал в интервью на канале TheSkatingLesson в YouTube.

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По словам специалиста, на данный момент фаворитом Игр является другая россиянка — Камила Валиева. По мнению тренера, у нее лучшие в мире компоненты, прыжки и стиль. Он также добавил, что Щербакова хорошо выступила на чемпионате мира, но с таким катанием Олимпиада ей не покорится.

Россиянки заняли весь пьедестал на завершившемся в Стокгольме мировом первенстве в женском одиночном катании. Вслед за завоевавшей золото Щербаковой расположились Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. 14-летняя Валиева не участвовала в турнире из-за возрастных ограничений.

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Ближайшие зимние Олимпийские игры примет Пекин. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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