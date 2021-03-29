«Корона не вырастет». Анна Щербакова — о целях после победы на чемпионате мира
Российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что победа на чемпионате мира в Стокгольме не повлияет на её дальнейшие цели.
Российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что победа на чемпионате мира в Стокгольме не повлияет на её дальнейшие цели.
«Корона не вырастет.
Там более, после этого чемпионата мира у меня ещё больше мотивации работать. Несмотря на такой хороший результат, есть моменты, которыми я очень недовольна, которые я хочу как можно быстрее исправить.
Ближайших целей много, они поменьше, чем Олимпиада — из них и складываются
На чемпионате мира в Стокгольме российские фигуристки заняли весь пьедестал. Серебряным призёром стала Елизавета Туктамышева, бронзу завоевала Александра Трусова.