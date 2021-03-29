«Корона не вырастет». Анна Щербакова — о целях после победы на чемпионате мира

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«Корона не вырастет. Точно-точно. Я этого не боюсь, потому что это совершенно никак не повлияет на мои цели в фигурном катании. Я точно так же вернусь к тренировкам.

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Там более, после этого чемпионата мира у меня ещё больше мотивации работать. Несмотря на такой хороший результат, есть моменты, которыми я очень недовольна, которые я хочу как можно быстрее исправить.

Ближайших целей много, они поменьше, чем Олимпиада — из них и складываются какие-то большие результаты, — цитирует Щербакову Sports.ru со ссылкой на Первый канал.