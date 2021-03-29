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29 марта, источник: Чемпионат.com

Боброва: Тутберидзе может унижать человека, но делает это, по её мнению, во благо

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказала мнение о методах работы тренера Этери Тутберидзе.

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Источник: РИА "Новости"

«Этери Георгиевна может быть остра на язык, кому-то из родителей может не понравиться, что их ребёнок слышит на тренировке. Она может унижать человека, но делает это, по её мнению, во благо. Тутберидзе штампует чемпионок одну за одной, её система, какая бы ни была, работает. И девочки возвращаются обратно к ней, потому что не знают, как тренироваться по-другому.

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Обсуждая манеру тренерства Этери Георгиевны, все забывают Станислава Жука, который тоже выпускал чемпионов, у него там на льду творилось такое — за километры нужно было обходить его тренировки стороной. Это специфика нашего менталитета — только у нас есть такое. В Америке, если ты дотронешься не так до ноги спортсмена, тебя могут посадить.

Меня тоже в детстве били, — мама не горюй — мне страшно было приходить на тренировки. Мне это помогло добиться того, чего я добилась. Какие бы методы ни были у Тутберидзе, нравится вам это или нет, главное, что они работают", — приводит слова Бобровой «Собеседник».

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