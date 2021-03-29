Боброва: Тутберидзе может унижать человека, но делает это, по её мнению, во благо
Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказала мнение о методах работы тренера Этери Тутберидзе.
Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказала мнение о методах работы тренера Этери Тутберидзе.
«Этери Георгиевна может быть остра на язык,
Обсуждая манеру тренерства Этери Георгиевны, все забывают Станислава Жука, который тоже выпускал чемпионов, у него там на льду творилось такое — за километры нужно было обходить его тренировки стороной. Это специфика нашего менталитета — только у нас есть такое. В Америке, если ты дотронешься не так до ноги спортсмена, тебя могут посадить.
Меня тоже в детстве били, — мама не горюй — мне страшно было приходить на тренировки. Мне это помогло добиться того, чего я добилась. Какие бы методы ни были у Тутберидзе, нравится вам это или нет, главное, что они работают", — приводит слова Бобровой «Собеседник».