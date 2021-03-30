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09:50 (мск), источник: ТАСС

Лучшие из лучших. Семь прокатов чемпионата мира по фигурному катанию, которые надо увидеть

Турнир прошел в Швеции без зрителей на трибунах.

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11
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Чемпионат мира по фигурному катанию запомнился триумфом российской сборной — три золотые медали из четырех возможных, серебро и две бронзовые награды. Вспоминаем лучшие прокаты завершившегося турнира.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

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Последний раз российская пара побеждала на мировом первенстве в 2013 году, тогда золотые медали в канадском Лондоне завоевали Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Победители юниорского чемпионата мира 2019 года Мишина и Галлямов после короткой программы шли третьими, пропустив на первое место товарищей по команде Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, которые вместе с ними тренируются под руководством Тамары Москвиной и Артура Минчука. Произвольная программа под We are the champions группы Queen получилось пророческой — дебютанты поднялись на высшую ступень пьедестала.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

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Действующие чемпионы Европы в парном катании Бойкова и Козловский стали лучшими в короткой программе мирового первенства. На прошедшем чемпионате России фигуристы выступали под композицию из кинофильма «Звезда пленительного счастья», но к чемпионату мира в Швеции они сменили ее на Merry Go Round of Life композитора Дзё Хисаиси, композицию из мультипликационного фильма японца Хаяо Миядзаки «Ходячий замок». Бойкова рассказала, что новую музыку для выступления ей подсказали фанаты, фигуристка показала композицию тренерам, и те поддержали идею.

Анна Щербакова

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Фигуристка в этом сезоне уже запомнилась подвигом на чемпионате России, который Щербакова, несмотря на последствия пневмонии, уверенно выиграла в третий раз. Безошибочное исполнение короткой программы на мировом первенстве позволило Щербакова опередить Елизавету Туктамышеву по сумме результатов и выиграть турнир.

Елизавета Туктамышева

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24-летняя Туктамышева в счастливом для себя Стокгольме стала серебряным призером чемпионата мира. На чемпионате мира она выступала впервые с турнира 2015 года, на котором стала победительницей, те соревнования также проходили в столице Швеции. В произвольной программе Туктамышева показала лучший результат и не смогла сдержать слез после выступления. А после турнира сказала, что посвящает свой успех всем женщинам в фигурном катании.

Натан Чен

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Чемпионом мира в мужском одиночном катании в третий раз в карьере стал американец Натан Чен, исполнивший в произвольной программе пять четверных прыжков — лутц, флип в каскаде с тройным тулупом, сальхов, тулуп с ойлером и тройным флипом, а также тулуп в каскаде с тройным тулупом.

Александра Степанова и Иван Букин

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Действующие чемпионы России из-за досадной ошибки в ритм-танце остались без медалей чемпионата мира. Великолепный прокат произвольной привел в восторг и зрителей, и специалистов, но по решению судей и по сумме двух программ Степанова и Букин в итоге пятые.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов

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Золотой восклицательный знак поставили Виктория Синицина и Никита Кацалапова, ученики Александра Жулина. Отечественный танцевальный дуэт завоевал золото чемпионата мира впервые за последние 12 лет, последний раз это удалось сделать Оксане Домниной и Максиму Шабалину на чемпионате мира в Лос-Анджелесе в 2009 году.

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