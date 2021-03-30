Олимпийская чемпионка назвала костюм Туктамышевой сексуальным до неприличия

Спортсменка назвала зеленое платье россиянки сексуальным до неприличия. Наряд настолько обтягивающий, считает она, что на соревнованиях мешал бы кататься. При этом Вайцеховская добавила, что Туктамышева может позволить себе в фигурном катании «абсолютно все» и при этом «останется королевой».
Кроме того, журналистка призвала россиянку не завершать карьеру. «Ты даже не представляешь, как нужна женскому фигурному катанию. Ты даешь ему шанс», — заключила Вайцеховская.
На чемпионате мира в Стокгольме 24-летняя Туктамышева завоевала серебряную медаль. Золото и бронза достались ее соотечественницам Анне Щербаковой и Александре Трусовой соответственно.