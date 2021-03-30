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10:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Олимпийская чемпионка назвала костюм Туктамышевой сексуальным до неприличия

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналистка Елена Вайцеховская оценила костюм российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в показательных выступлениях на чемпионате мира в Стокгольме. Об этом она написала в материале на портале RT.

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20
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20
фотографий

Спортсменка назвала зеленое платье россиянки сексуальным до неприличия. Наряд настолько обтягивающий, считает она, что на соревнованиях мешал бы кататься. При этом Вайцеховская добавила, что Туктамышева может позволить себе в фигурном катании «абсолютно все» и при этом «останется королевой».

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Кроме того, журналистка призвала россиянку не завершать карьеру. «Ты даже не представляешь, как нужна женскому фигурному катанию. Ты даешь ему шанс», — заключила Вайцеховская.

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На чемпионате мира в Стокгольме 24-летняя Туктамышева завоевала серебряную медаль. Золото и бронза достались ее соотечественницам Анне Щербаковой и Александре Трусовой соответственно.

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