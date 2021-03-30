Дисквалифицированная на десять лет фигуристка Сотскова не подала апелляцию в CAS

3 марта исполком Федерации фигурного катания на коньках России принял решение дисквалифицировать на 10 лет Сотскову на основании решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА от 28 августа 2020 года. На следующий день пресс-служба Российского антидопингового агентства в релизе, размещенном на сайте, указала, что спортсменка была признана виновной в нарушении трех пунктов «Общероссийских антидопинговых правил»: «Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»; «Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода»; «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля со стороны спортсмена или иного лица». На подачу апелляции отводится 21 день после вынесения наказания, срок истек 25 марта.