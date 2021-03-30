Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Кипр
Словения
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Азербайджан
Сербия
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Миннесота Уайлд
Б
43
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
15
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Анахайм Дакс
52
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Хорватия
Мальта
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Словакия
Россия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Люксембург
Португалия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Бельгия
Беларусь
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Уэльс
Чехия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Гибралтар
Нидерланды
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Черногория
Норвегия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Турция
Латвия
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Филадельфия Флайерз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Эдмонтон Ойлерз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
21
Все события
Фоторепортажи
30Дубли Ларссона и Соболева, летающие вратари, Промес в снегу
10Россия победила Словению, Дзюба оформил дубль
11:02 (мск), источник: ТАСС

Дисквалифицированная на десять лет фигуристка Сотскова не подала апелляцию в CAS

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) не получал апелляции от российской фигуристки Марии Сотсковой, дисквалифицированной на десять лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«CAS не получал апелляции от госпожи Сотсковой», — сообщил сотрудник пресс-службы суда.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Ты в игре: россияне становятся более спортивными и здоровыми

3 марта исполком Федерации фигурного катания на коньках России принял решение дисквалифицировать на 10 лет Сотскову на основании решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА от 28 августа 2020 года. На следующий день пресс-служба Российского антидопингового агентства в релизе, размещенном на сайте, указала, что спортсменка была признана виновной в нарушении трех пунктов «Общероссийских антидопинговых правил»: «Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»; «Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода»; «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля со стороны спортсмена или иного лица». На подачу апелляции отводится 21 день после вынесения наказания, срок истек 25 марта.

Сотсковой 20 лет, она является серебряным призером финала серии Гран-при сезона-2017/18. На Олимпийских играх 2018 года фигуристка заняла восьмое место, на чемпионате Европы того же года она стала четвертой. В ее активе также серебряная и бронзовая медали чемпионатов России. В июле 2020 года Сотскова объявила о завершении карьеры.

Читайте также
 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
Словакия - Россия: наши теперь не назовут соперника «колхозом»
У футболиста «Локомотива» и сборной Польши найден коронавирус
«Манчестер Сити» выбрал наследника Серхио Агуэро
Лучшие из лучших. Семь прокатов ЧМ по фигурному катанию: видео
Русский защитник сотворил камбэк. «Филадельфия» спаслась с 0:3
Загитова опередила Медведеву в обновленном рейтинге ISU
Лыжница Сорина выиграла гонку с раздельным стартом на ЧР
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь