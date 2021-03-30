Щербаковой предложили перейти в парное катание

По мнению специалиста, с партнером кататься веселее. Кроме того, есть с кем поссориться и поулыбаться. «И самое главное — он всегда тебя берет на руки, поднимает в воздух, бросает, носит», — добавила Москвина. Тренер также отметила, что Щербакова обладает отличной техникой, чтобы приземляться после выбросов.