Загитова опередила Медведеву на четыре позиции в обновленном рейтинге ISU

Загитова объявила о паузе в карьере в декабре 2019 года и не выступала на международных соревнованиях. Медведева также не выступала в официальных турнирах с чемпионата России-2019. Осенью 2020 года она приняла участие в контрольных прокатах сборной России, но так и не смогла выступить в сезоне из-за травмы спины.