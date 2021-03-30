Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Кипр
Словения
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Азербайджан
Сербия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Хорватия
Мальта
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Словакия
Россия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Люксембург
Португалия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Бельгия
Беларусь
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Уэльс
Чехия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Гибралтар
Нидерланды
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Черногория
Норвегия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Турция
Латвия
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Миннесота Уайлд
Б
43
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
15
Хоккей. НХЛ
31.03
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
31.03
Бостон Брюинз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
31.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
31.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
31.03
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Анахайм Дакс
52
Хоккей. НХЛ
31.03
Чикаго Блэкхокс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
31.03
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Филадельфия Флайерз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Эдмонтон Ойлерз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
21
Все события
Фоторепортажи
10Мадридское дерби завершилось в пользу «Барселоны»
8Россия с трудом обыграла Мальту на старте отбора ЧМ-2022
12:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Загитова опередила Медведеву на четыре позиции в обновленном рейтинге ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) обновил рейтинг женского одиночного фигурного катания после окончания чемпионата мира в Стокгольме.

Наверх
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Первое место занимает японская фигуристка Рика Кихира, набравшая 4196 очков. Вторая — одержавшая победу на ЧМ-2021 россиянка Анна Щербакова (3726), на третьей строчке, завоевавшая серебряную медаль, Елизавета Туктамышева (3452).

Четвертая — Александра Трусова (3396), чемпионка Европы-2020 Алена Косторная на восьмом месте (2760), олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова (2666) — 9-е, чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова (2414) — 11-е, серебряный призер ОИ-2018 Евгения Медведева — 13-я (2192).

Загитова объявила о паузе в карьере в декабре 2019 года и не выступала на международных соревнованиях. Медведева также не выступала в официальных турнирах с чемпионата России-2019. Осенью 2020 года она приняла участие в контрольных прокатах сборной России, но так и не смогла выступить в сезоне из-за травмы спины.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Безумие у пар на ЧМ: первое золото России, а Бойкова дерзит Москвиной!
Из спорта в порно. Яркие примеры смены профессии
Словакия - Россия: наши теперь не назовут соперника «колхозом»
У футболиста «Локомотива» и сборной Польши найден коронавирус
«Манчестер Сити» решил избавиться от лучшего бомбардира
Кто виноват в скандале вокруг Зайнутдинова - ЦСКА или КФФ
Русский защитник сотворил камбэк. «Филадельфия» спаслась с 0:3
Капитанскую повязку Роналду выставили на аукцион
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь