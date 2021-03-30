Сотскова не подала апелляцию в CAS на свою 10-летнюю дисквалификацию
Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова не стала подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о своей дисквалификации сроком на 10 лет.
Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова не стала подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о своей дисквалификации сроком на 10 лет.
«CAS не получал апелляции от госпожи Сотсковой», — сообщили ТАСС в
Напомним, Сотскова была дисквалифицирована за применение запрещенного вещества и фальсификацию документов с целью сокрытия нарушения. Срок подачи апелляции истек 25 марта.
Срок дисквалификации Сотсковой истекает в 2030 году.