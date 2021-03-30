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14:26 (мск), источник: Sport24

Сотскова не подала апелляцию в CAS на свою 10-летнюю дисквалификацию

Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова не стала подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о своей дисквалификации сроком на 10 лет.

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Источник: Sport24

«CAS не получал апелляции от госпожи Сотсковой», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Напомним, Сотскова была дисквалифицирована за применение запрещенного вещества и фальсификацию документов с целью сокрытия нарушения. Срок подачи апелляции истек 25 марта.

Срок дисквалификации Сотсковой истекает в 2030 году.

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