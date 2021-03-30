Сотскова не подала апелляцию в CAS на свою 10-летнюю дисквалификацию

Сотскова не подала апелляцию в CAS на свою 10-летнюю дисквалификацию

Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова не стала подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о своей дисквалификации сроком на 10 лет.