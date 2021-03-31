Тамара Москвина — о триумфе на ЧМ, «хамстве» Бойковой и фейковых новостях

— Помните ли вы, сколько раз ваши ученики побеждали на чемпионатах мира?

— Не помню, и даже никогда не подсчитывала. Оставляю эту приятную миссию журналистам.

— С какими сложностями довелось столкнуться в Стокгольме, где турнир проходил без зрителей и со строжайшими ограничениями?

— У меня никаких сложностей не было. Главное, что следовало помнить о необходимости надевать маску. И еще нельзя было обнять и поцеловать своих фигуристов после прокатов.

— Стала ли сюрпризом победа Мишиной и Галлямова на дебютном для них чемпионате мира?

— Мы, вообще-то, готовим спортсменов к безошибочному прокату на всех соревнованиях. О каком сюрпризе можно говорить? Сюрпризом бывают неудачные выступления.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1789c4ee9b5248ffcdc9" data-vnd="1789c4ee9b5248ffcdc9" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1789c4ee9b5248ffcdc9" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— После победы в короткой программе не справились с произвольной Александра Бойкова и Дмитрий Козловский…

— Это как раз стало неожиданностью и очень расстроило. В моем представлении, с которым соглашается большинство специалистов, эта пара «плюс старт». В самых сложных ситуациях они на соревнованиях демонстрировали свой максимум. Саша и Дима прекрасно смотрелись на тренировках, были полностью сконцентрированы на выступлении и владели собой. Не ожидала от них ошибок в произвольной программе.

— Перед чемпионатом мира вы поменяли музыку к короткой программе Бойковой и Козловского, и наверняка они уделяли ей больше времени, чем произвольной, непосредственно перед главным стартом сезона.

— Музыку мы поменяли, но весь контент и порядок исполнения элементов остался прежним. Соответственно и распределение времени на тренировках между короткой и произвольной программами не изменилось. Не это стало причиной ошибок ребят в Стокгольме.

— Российские СМИ уделили повышенное внимание эмоциональной реакции Бойковой после завершения выступления, подавая его чуть ли не как хамство по отношению к тренеру…

— После соревнований Александра и Дмитрий поздравили меня и Артура Минчука с победой фигуристов из нашей группы. Это абсолютно нормальный момент. Почему нельзя поздравить тренеров с успехом коллег по группе? Комментарии, которые последовали, даже обсуждать не хочу. Будучи непосредственной участницей событий, не вижу повода для дискуссий.

— В вашей группе часто тренировались пары, конкурировавшие между собой за самые высокие места на чемпионатах Европы, мира и Олимпиадах. Насколько сложно поддерживать психологический микроклимат внутри группы в такой ситуации?

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— У нас ведь не контактный вид спорта! Не бокс и даже не водное поло, где под водой игроки пинают друг друга. Каждая пара выходит на пустую площадку ледовой арены, чтобы продемонстрировать все, что наработано на тренировках. На нашем катке каждой паре созданы все условия для подготовки. В этом огромная заслуга моего ученика Антона Сихарулидзе, который организовал клуб, дал ему мое имя и продолжает финансово поддерживать. Все остальное зависит от умения спортсменов сконцентрироваться на своем выступлении. Это только Майклу Фелпсу в плавании удалось выиграть 23 золотые олимпийские медали. В фигурном катании даже выдающиеся мастера не избегают ошибок. В Стокгольме в короткой программе упал Натан Чен, а Юзуру Ханю завалил произвольную.

— Насколько серьезным было сделанное вами Анне Щербаковой предложение перейти в парное катание?

— Конечно, это была шутка. Слишком напряженной была обстановка во время телевизионного интервью, и нужно было ее разрядить. Удивительно, что кто-то воспринял мои слова всерьез. Для парного катания Щербакова даже по ростовым параметрам не подходит. Ей нужно было бы подыскать очень высокого партнера, а такого парня, как Андрей Чувиляев, сейчас нет.

— Из группы Этери Тутберидзе к вам перешел Георгий Куница. Как он осваивает парные элементы?

— Вполне успешно. Вместе со своей партнершей Евгенией Тумановой уже в соревнованиях участвует. Выступали в Санкт-Петербурге, сейчас собираются в Сочи.

— Вы уже определились с программами своих учеников на олимпийский сезон?

— Мы только прилетели из Стокгольма, а вы уже об олимпийском сезоне спрашиваете! Для главного старта четырехлетия нужно определиться, прежде всего, с музыкой.

— Вас не смущает, что в последнее время в фигурном катании стремятся найти скандалы даже там, где их нет?

— Кому-то для поддержания интереса нужны скандалы. В нашей школе придерживаются иного принципа: наша задача радовать болельщиков. Фейковые новости нам совершенно не нужны.

— Вы блестяще владеете современной терминологией.