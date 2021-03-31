Журналист из США обвинил российских фигуристок в применении блокатора гормонов

В беседе с одним из пользователей Лиз выразил обеспокоенность здоровьем фигуристок группы Этери Тутберидзе. Он заявил, что многие спортсменки «садятся на гормональную терапию». По словам журналиста, это является свидетельством того, что фигуристки употребляют определенный препарат — блокатор гормонов.