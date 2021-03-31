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19:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Журналист из США обвинил российских фигуристок в применении блокатора гормонов

Журналист из США Дейв Лиз обвинил российских фигуристок в применении блокаторов гормонов. Об этом он написал в комментариях к ролику на своем YouTube-канале.

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В беседе с одним из пользователей Лиз выразил обеспокоенность здоровьем фигуристок группы Этери Тутберидзе. Он заявил, что многие спортсменки «садятся на гормональную терапию». По словам журналиста, это является свидетельством того, что фигуристки употребляют определенный препарат — блокатор гормонов.

На прошедшем в шведском Стокгольме чемпионате мира по фигурному катанию российские спортсменки заняли весь пьедестал.

Чемпионкой стала Анна Шербакова. Она набрала в общей сложности 233,17 балла, завоевав золото турнира. Второе место заняла Елизавета Туктамышева. Третье досталось Александре Трусовой.

Среди известных воспитанниц Тутберидзе также и Алина Загитова, олимпийская чемпионка Пхеньяна, и Евгения Медведева.

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