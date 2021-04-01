Плющенко высказался о выступлении Трусовой на ЧМ в Стокгольме
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался по поводу выступления своей подопечной Александры Трусовой на ЧМ в Стокгольме.
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался по поводу выступления своей подопечной Александры Трусовой на ЧМ в Стокгольме.
«Ее целеустремленность, ее желание что
Напомним, на чемпионате мира в Стокгольме Трусова заняла третье место. 16-летняя спортсменка выиграла произвольную программу и поднялась с 12-го места на третье, набрав по сумме двух программ 217,20 балла.