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16:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Трусова рассказала о поставленных целях на олимпийский сезон

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о целях на олимпийский сезон.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Цели на олимпийский сезон? Отобраться на Олимпиаду, прыгнуть пять четверных и скрутить аксель в короткой. Для меня сейчас самый легкий квад — это лутц, потом тулуп, а дальше флип и сальхов. Насчет риттбергера — смотря как будет получаться. Если будет нормально, то, в принципе, на любом международном старте можно будет попробовать», — сказала Трусова в эфире «Матч ТВ».

Зимние олимпийские игры в Пекине состоятся в 2022 году с 4 по 20 февраля.

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