Трусова рассказала о поставленных целях на олимпийский сезон

«Цели на олимпийский сезон? Отобраться на Олимпиаду, прыгнуть пять четверных и скрутить аксель в короткой. Для меня сейчас самый легкий квад — это лутц, потом тулуп, а дальше флип и сальхов. Насчет риттбергера — смотря как будет получаться. Если будет нормально, то, в принципе, на любом международном старте можно будет попробовать», — сказала Трусова в эфире «Матч ТВ».