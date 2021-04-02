Умер советский фигурист Вячеслав Войтюк

Войтюк умер 1 апреля в реанимационном отделении одной из московских клиник, куда был доставлен с коронавирусом. «Федерация фигурного катания на коньках России выражает искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Войтюка. Его уход стал для всех тяжелой утратой. Светлая память об этом замечательном человеке и спортсмене навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.