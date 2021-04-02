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2 апреля, источник: ТАСС

Умер советский фигурист Вячеслав Войтюк

ТАСС, 2 апреля. Советский фигурист, постановщик и участник ледовых шоу Вячеслав Войтюк умер на 62-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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Войтюк умер 1 апреля в реанимационном отделении одной из московских клиник, куда был доставлен с коронавирусом. «Федерация фигурного катания на коньках России выражает искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Войтюка. Его уход стал для всех тяжелой утратой. Светлая память об этом замечательном человеке и спортсмене навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

После завершения карьеры Войтюк работал в Ледовом театре Татьяны Тарасовой. Затем начал заниматься организацией и постановкой программ, а также сам принимал участие в различных отечественных и зарубежных ледовых шоу.

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