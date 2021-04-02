Щербакова заработала чуть менее 5 млн рублей за победу на ЧМ-2021. Трусова — почти в два раза меньше
Стали известны призовые российских фигуристов, заработанные за выступление на чемпионате мира-2021 в Стокгольме.
Стали известны призовые российских фигуристов, заработанные за выступление на чемпионате мира-2021 в Стокгольме.
Согласно информации на сайте Международного союза конькобежцев (ISU), Анна Щербакова за победу в женском турнире заработала 64 тысячи долларов (около 4,869 миллиона рублей), завоевавшая серебро Елизавета Туктамышева — 47 тысяч долларов (3,575 миллиона рублей), выигравшая бронзовую медаль Александра Трусова — 33 тысячи долларов (2,51 миллиона рублей).
Михаил Коляда, занявший 5-е место у мужчин, получит 11 тысяч долларов (837 тысяч рублей).
Призовые чемпионов в парном катании Анастасии Мишиной и Александра Галлямова составили 90 тысяч долларов (6,847 миллиона рублей). Бронзовые призеры Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получат ровно вдвое меньше, Евгения Тарасова и Владимир Морозов (4-е место) — 26 тысяч долларов (1,978 миллиона рублей).
Золотые медалисты в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов получат аналогичную Мишиной и Галлямову сумму — 90 тысяч долларов. Призовые ставших пятыми Александры Степановой и Ивана Букина — 16 тысяч долларов (1,217 миллиона рублей).