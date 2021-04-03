Фигуристка Туктамышева восхитила поклонников вечерним платьем: фото
Через полторы недели она поедет на командный ЧМ.
Через полторы недели она поедет на командный ЧМ.
Сезон 2020/21 начинался для Елизаветы Туктамышевой непросто: поражение на этапе Кубка страны при непонятном судействе, удивительная победа на «Ростелеком кап», коронавирус, 7-е место на чемпионате России. Вряд ли
Мало кто верил, что в Стокгольме Лиза поборется за медали. Но Туктамышева выступила практически идеально и выиграла серебро.
Можно поддерживать Туктамышеву, не поддерживать, но не восхищаться ею точно нельзя. С каждым выходом на лед она снова убеждает нас, что нет ничего невозможного. Поэтому вряд ли
«Спасибо большое за предоставленную возможность быть здесь, среди замечательных людей, среди сильнейших женщин. Это очень круто.
Хочу отметить, что в фигурном катании женщины тоже самые сильные, это правда. Мы лидируем», — сказала Лиза на церемонии награждения.
Для Лизы фигурнокатательный сезон еще не закончен — уже совсем скоро Туктамышева отправится в Японию, где вместе с другими нашими фигуристами поборется за золото командного чемпионата мира.