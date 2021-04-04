Американский журналист назвал Тутберидзе частью российского национализма

Лиз заявил, что в России спорт очень национализирован, и Тутберидзе является частью этого процесса. «Сказать что-то против Этери — значит, пойти против национализма. Люди впали в истерику», — добавил он, комментируя свое высказывание о принимающих блокаторы гормонов российских фигуристках группы тренера. По мнению журналиста, те россияне, которые назвали его расистом, — придурки.