Американский журналист назвал Тутберидзе частью российского национализма
Американский журналист Дейв Лиз в подкасте TheSkatingLesson высказался о российском тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
Американский журналист Дейв Лиз в подкасте TheSkatingLesson высказался о российском тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
Лиз заявил, что в России спорт очень национализирован, и Тутберидзе является частью этого процесса. «Сказать
31 марта Лиз выразил обеспокоенность здоровьем фигуристок группы Тутберидзе. Он заявил, что многие спортсменки «садятся на гормональную терапию». По словам журналиста, это является свидетельством того, что фигуристки употребляют определенный препарат — блокатор гормонов. Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков назвал обвинения американца бредом.
На прошедшем в шведском Стокгольме чемпионате мира по фигурному катанию российские спортсменки заняли весь пьедестал. Чемпионкой стала 17-летняя ученица Тутберидзе Анна Шербакова. Второе место заняла Елизавета Туктамышева. Третье досталось Александре Трусовой.