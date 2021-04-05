Тарасова отреагировала на обвинения американского журналиста

«Зависть! Они почему не пойдут на лед и не поработают по 9−10 часов в день? Откуда у них такие заявления? Почему они имеют право так говорить? В чем дело? Надо отвечать за свои слова! Тутберидзе — лучший тренер мира», — заявила Тарасова «Спорт-Экспрессу».