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18:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарасова отреагировала на обвинения американского журналиста

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об очередных нападках американского журналиста Дейва Лиза на российское фигурное катание.

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Источник: Спорт РИА Новости

Накануне американец заявил, что «тренер Этери Тутберидзе и школа “Самбо-70” являются частью российского национализма».

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«Зависть! Они почему не пойдут на лед и не поработают по 9−10 часов в день? Откуда у них такие заявления? Почему они имеют право так говорить? В чем дело? Надо отвечать за свои слова! Тутберидзе — лучший тренер мира», — заявила Тарасова «Спорт-Экспрессу».

Перед стартом чемпионата мира по фигурному катанию американский журналист написал в комментариях на Youtube-канале The Skatting Lesson о применении гормональной терапии фигуристками из России. Отмечается, что блокаторы гормонов используются для замедления взросления, развитие тела и наступление пубертата.

Позже в Федерации фигурного катания на коньках России назвали бредом слова американского журналиста.

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