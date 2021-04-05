Тарасова отреагировала на обвинения американского журналиста

Накануне американец заявил, что «тренер Этери Тутберидзе и школа “Самбо-70” являются частью российского национализма».
«Зависть! Они почему не пойдут на лед и не поработают по 9−10 часов в день? Откуда у них такие заявления? Почему они имеют право так говорить? В чем дело? Надо отвечать за свои слова! Тутберидзе — лучший тренер мира», — заявила Тарасова «Спорт-Экспрессу».
Перед стартом чемпионата мира по фигурному катанию американский журналист написал в комментариях на Youtube-канале The Skatting Lesson о применении гормональной терапии фигуристками из России. Отмечается, что блокаторы гормонов используются для замедления взросления, развитие тела и наступление пубертата.
Позже в Федерации фигурного катания на коньках России назвали бредом слова американского журналиста.