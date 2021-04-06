Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Ливерпуль
Хоккей. НХЛ
7.04
Филадельфия Флайерз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
7.04
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
7.04
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
7.04
Коламбус Блю Джэкетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
7.04
Нью-Джерси Дэвилз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
7.04
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
7.04
Детройт Ред Уингз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
7.04
Чикаго Блэкхокс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
7.04
Сан-Хосе Шаркс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Аризона Койотс
25
Хоккей. НХЛ
04:30
Калгари Флэймз
Торонто Мэйпл Ливз
35
Все события
Фоторепортажи
60Медведева и Загитова станцевали под Las Ketchup, Косторная смеялась. Главные фото первого шоу Тутберидзе
10«Спартак» победил в Ростове-на-Дону впервые за 8 лет
17:24 (мск), источник: Матч ТВ

Преподаватель актерского мастерства: Туктамышева — эдакая Алла Борисовна, дива, которая пришла на вечеринку малолеток

Преподаватель актерского мастерства для фигуристов Маргарита Бугаева рассказала, кого считает наиболее одаренными с точки зрения подачи образа.

Наверх
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

— Как и многих, меня всегда восхищал Юзуру Ханю. Часто привожу своим ученикам в пример, как он на Гран-при в Китае получил травму головы и откатал программу, обмотанный бинтами. Говорю: «Смотрите, насколько человек любит свое дело! Он катался с разбитой головой, как в последний раз».

Во время загрузки произошла ошибка.

Мне нравились Хавьер Фернандес, Ксения Столбова и Федор Климов, Татьяна Волосожар и Максим Траньков — в их программах безумная энергетика, а между последними еще и химия. Лиза Туктамышева идет вразрез со всеми конкурентками. Они девочки-припевочки, а тут эдакая Алла Борисовна, дива, которая пришла на вечеринку малолеток и сказала: «Милые мои, сейчас я покажу, как надо все делать». Она крутая! Одним взглядом способна дать энергию, держит под контролем весь район и каток. Хоть программы Лизы мне и кажутся чуть однообразными, я понимаю, что она не уйдет со льда, пока не получит свое, — отметила Бугаева.

Артистизм является одним из пяти составляющих оценки за компоненты в фигурном катании.

Читайте также
 Плющенко собрался драться с хореографом Тутберидзе. Фигурное катание превращается в трэш-стрим?
Алексей Березуцкий не принял окончательного решения об уходе из ЦСКА. У него разногласия с Бабаевым
Гончаренко - в «Краснодаре». Он подходит под философию Галицкого
СМИ: Капитан «Авангарда» находится в тяжелом состоянии
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» победят: Топ-5 ставок дня
Российская фигуристка рассказала о нервных срывах у Трусовой
«Это позор». Тащат ли судьи «Барселону» к победе в чемпионате
Источник: Контракт Знарка с «Динамо» сорвался
«Заткнитесь». Тренер сборной Норвегии ответил Васильеву
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь