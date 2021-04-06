Преподаватель актерского мастерства: Туктамышева — эдакая Алла Борисовна, дива, которая пришла на вечеринку малолеток

— Как и многих, меня всегда восхищал Юзуру Ханю. Часто привожу своим ученикам в пример, как он на Гран-при в Китае получил травму головы и откатал программу, обмотанный бинтами. Говорю: «Смотрите, насколько человек любит свое дело! Он катался с разбитой головой, как в последний раз».

Мне нравились Хавьер Фернандес, Ксения Столбова и Федор Климов, Татьяна Волосожар и Максим Траньков — в их программах безумная энергетика, а между последними еще и химия. Лиза Туктамышева идет вразрез со всеми конкурентками. Они девочки-припевочки, а тут эдакая Алла Борисовна, дива, которая пришла на вечеринку малолеток и сказала: «Милые мои, сейчас я покажу, как надо все делать». Она крутая! Одним взглядом способна дать энергию, держит под контролем весь район и каток. Хоть программы Лизы мне и кажутся чуть однообразными, я понимаю, что она не уйдет со льда, пока не получит свое, — отметила Бугаева.