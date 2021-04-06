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18:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская фигуристка рассказала о нервных срывах у Трусовой

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт подвергла критике бронзовую призерку чемпионата мира Александру Трусову. Об этом сообщает «Спорт день за днем».

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Источник: РИА "Новости"

По ее мнению, катание спортсменки оставляет желать лучшего. Кроме того, по словам Гербольдт, у Трусовой бывают нервные срывы, с которыми она не может справиться. Фигуристка добавила, что 16-летняя спортсменка пытается продвигать свой вид спорта и является уникальной.

На прошедшем в Стокгольме чемпионате мира Трусова заняла третье место. Золотую медаль завоевала Анна Щербакова, второе место досталось Елизавете Туктамышевой.

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Триумф российских фигуристок на ЧМ

Гербольдт завершила карьеру в 2015 году. С 2010 по 2014-й она выступала в паре с Александром Энбертом. В активе спортсменки бронза чемпионата России.

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