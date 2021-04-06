Российская фигуристка рассказала о нервных срывах у Трусовой

По ее мнению, катание спортсменки оставляет желать лучшего. Кроме того, по словам Гербольдт, у Трусовой бывают нервные срывы, с которыми она не может справиться. Фигуристка добавила, что 16-летняя спортсменка пытается продвигать свой вид спорта и является уникальной.