Источник: Номер с ошибкой не попал в эфир Первого канала по просьбе Загитовой

Фигуристка не захотела, чтобы зрители увидели номер с ошибкой — накануне, 6 апреля, в «Мегаспорте» вместо тройного лутца Алина сделала «бабочку». В эфир вошёл только новый номер «Внутренний свет», где Загитова справилась с двумя прыжками.

В пятницу, 2 апреля, Загитова катала «Клеопатру» и «Эсмеральду» в Казани. Ей не удался ни один из четырёх прыжков: с трёх она упала, на одном сделала «бабочку».