«Очень боюсь летать». Трусова рассказала о своей фобии
Бронзовый призер чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию Александра Трусова в интервью Тине Канделаки в подкасте «Канделаки» в эфире радио «КП» призналась, что боится перелетов.
Бронзовый призер чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию Александра Трусова в интервью Тине Канделаки в подкасте «Канделаки» в эфире радио «КП» призналась, что боится перелетов.
«На самолете летать боюсь. Я, наверное, боюсь летать, после того как разбился самолет, когда в Египет,