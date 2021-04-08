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8 апреля, источник: Sport24

«Очень боюсь летать». Трусова рассказала о своей фобии

Бронзовый призер чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию Александра Трусова в интервью Тине Канделаки в подкасте «Канделаки» в эфире радио «КП» призналась, что боится перелетов.

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«На самолете летать боюсь. Я, наверное, боюсь летать, после того как разбился самолет, когда в Египет, по-моему, летел. И там еще была маленькая девочка. И после этого я очень боюсь летать. Когда мы летели из Австралии, у нас было три самолета, и тот, который посередине, он в воздушную яму упал. Там было очень страшно. Потому что из-за того, что перелет долгий, не сидели, а стояли люди. И когда он начал падать, начали кричать, чтобы люди садились на места. И мы бежали, а нас прижимало и прижимало, то есть мы не могли подняться», — рассказала Трусова.

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