«Очень боюсь летать». Трусова рассказала о своей фобии

«На самолете летать боюсь. Я, наверное, боюсь летать, после того как разбился самолет, когда в Египет, по-моему, летел. И там еще была маленькая девочка. И после этого я очень боюсь летать. Когда мы летели из Австралии, у нас было три самолета, и тот, который посередине, он в воздушную яму упал. Там было очень страшно. Потому что из-за того, что перелет долгий, не сидели, а стояли люди. И когда он начал падать, начали кричать, чтобы люди садились на места. И мы бежали, а нас прижимало и прижимало, то есть мы не могли подняться», — рассказала Трусова.