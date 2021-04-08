«Принципиальная позиция, не хочу». Трусова — о нежелании делать прививку от коронавируса

— Вот многие фигуристки переболели коронавирусом, я так понимаю. А вот вы прививку делали. Или не делали?
— Я не болела и не делала прививку.
— Принципиальная позиция?
— Ну, да, просто не хочу.
— У меня, например, дочка тоже не делает прививку. Она тоже как бы держится вашей позиции. А я сделала в октябре. И все хорошо, титры высокие достаточно. Наверное, все время надо ходить в маске… Не переживаете, не боитесь?
— Без маски я уже давно хожу. Только первое время, когда везде обязательно было, ходила. И то, где можно было — снимала. И на чемпионате мира там вообще нельзя было нигде снимать, кроме номера. Везде надо было в маске — кроме номера и льда, — рассказала Трусова.