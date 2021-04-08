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8 апреля, источник: Sport24

«Принципиальная позиция, не хочу». Трусова — о нежелании делать прививку от коронавируса

Российская фигуристка Александра Трусова в интервью Тине Канделаки в подкасте «Канделаки» в эфире радио «КП» сообщила, что не делала прививку от коронавируса и не собирается делать — такова ее принципиальная позиция.

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— Вот многие фигуристки переболели коронавирусом, я так понимаю. А вот вы прививку делали. Или не делали?

— Я не болела и не делала прививку.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Принципиальная позиция?

— Ну, да, просто не хочу.

— У меня, например, дочка тоже не делает прививку. Она тоже как бы держится вашей позиции. А я сделала в октябре. И все хорошо, титры высокие достаточно. Наверное, все время надо ходить в маске… Не переживаете, не боитесь?

— Без маски я уже давно хожу. Только первое время, когда везде обязательно было, ходила. И то, где можно было — снимала. И на чемпионате мира там вообще нельзя было нигде снимать, кроме номера. Везде надо было в маске — кроме номера и льда, — рассказала Трусова.

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