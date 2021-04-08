«Принципиальная позиция, не хочу». Трусова — о нежелании делать прививку от коронавируса

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

— Вот многие фигуристки переболели коронавирусом, я так понимаю. А вот вы прививку делали. Или не делали?

— Я не болела и не делала прививку.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--b615c58682cd7c663746 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--b615c58682cd7c663746 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--b615c58682cd7c663746" data-vnd="b615c58682cd7c663746" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b615c58682cd7c663746" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

— Принципиальная позиция?

— Ну, да, просто не хочу.

— У меня, например, дочка тоже не делает прививку. Она тоже как бы держится вашей позиции. А я сделала в октябре. И все хорошо, титры высокие достаточно. Наверное, все время надо ходить в маске… Не переживаете, не боитесь?