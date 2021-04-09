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14:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Деньги она любит, а не Россию». Оксана Баюл жёстко ответила Татьяне Тарасовой

Олимпийская чемпионка 1994 года по фигурному катанию Оксана Баюл раскритиковала заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову. По мнению Баюл, у Тарасовой на первом месте деньги, а не патриотизм.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Баюл заявила, что фасон платья Алины Загитовой, в котором россиянка выступала на Олимпиаде-2018, скопирован с её костюма 1995 года. Тарасова ответила, что Баюл «и раньше безобразно высказывалась о своих коллегах».

«Некоторые специалисты, которые ответили некрасиво, скорее всего, были дезинформированы гнилыми журналистами», — написал один из подписчиков в комментариях к одному из постов Баюл в «Инстаграме».

«Эти специалисты должны знать, как в 90-х им в Америке Том Коллинз помогал. Я о Тарасовой. У неё вся труппа распалась её театра, а потом она работала со всеми, кто мог платить: Америка, Япония, Россия. А теперь корчит из себя: “Люблю Россию”. Деньги она любит, а не Россию…» — ответила она.

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