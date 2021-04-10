Плющенко показал четверной прыжок в исполнении 12-летней ученицы
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне тренер Евгений Плющенко показал тренировку 12-летней ученицы Вероники Жилиной. Видео специалист опубликовал в Instagram.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне тренер Евгений Плющенко показал тренировку 12-летней ученицы Вероники Жилиной. Видео специалист опубликовал в Instagram.
В ролике спортсменка чисто исполнила каскад из четверного сальхова и тройного тулупа. Подписчики оставили к публикации десятки восторженных комментариев.
Жилина перешла в академию Плющенко в мае 2020 года. До этого она тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.