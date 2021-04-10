«Кто-то должен настучать на Россию». Японцы просят не впускать в страну русских фигуристов
Хозяева командного чемпионата мира обвиняют наших спортсменов в неумении соблюдать правила. Неужели просто боятся?
Хозяева командного чемпионата мира обвиняют наших спортсменов в неумении соблюдать правила. Неужели просто боятся?
Сборная России ещё никогда не была так близка к победе на командном чемпионате мира. Команда с действующими чемпионами мира в трёх дисциплинах из четырёх будет в Осаке безоговорочным фаворитом. Да ещё и в сезон, когда
Кажется,
Неужели под призывами не пускать сборную России в Японию действительно есть основания?
Ситуация с коронавирусом в Японии складывалась непросто, так что отмена командного чемпионата мира вряд ли бы
За последние два месяца ежесуточный прирост заболевших в Японии существенно увеличился, в Осаке же он достиг пика за всё время пандемии. В частности,
Повлиять на решение о проведении в Осаке командного чемпионата мира могут не только объективные факторы, но и негативное отношение к соревнованиям со стороны местных жителей. Японцы обеспокоены сложившейся ситуацией и даже требуют отменить турнир. По их мнению, отсутствие карантинного периода для прибывающих спортсменов ставит под угрозы безопасность местных жителей:
— Какое фигурное катание, когда Осака отменила Эстафету Олимпийского огня?! Да ещё и с присутствием публики. Я настаиваю на отмене.
— Судя по расписанию, никакого периода карантина для прибывающих фигуристов не предусмотрено, но тогда какие превентивные меры примут организаторы? Я не хочу, чтобы все ограничивалось только
— Сейчас идёт четвёртая волна, вы что серьёзно собираетесь провести турнир? Просто «великолепно», деньги решают всё.
— Организатор турнира должен не только призывать к бдительности, но и следить за тем, чтобы все находились под тщательным контролем и носили маски. Любой, кого заметят без маски, должен немедленно отправиться домой.
Кроме того, иностранные фанаты выступили против приезда сборной России, в частности чемпионки мира Анны Щербаковой. Читатели японской версии портала Yahoo обвинили россиян в нарушении мер безопасности и призвали организаторов не допускать фигуристов до соревнований и не впускать их в страну:
— Я глубоко взволнован небрежным отношением российских спортсменов и тренеров к антиковидным правилам. Не раз видел, что они не носят маски. Сборная России абсолютно ненадёжна в этом плане.
— Не хотела бы оказаться в комнате с русскими.
— Выделите россиянам отдельную комнату для разминки.
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— Хоть Лиза перенесла болезнь, она ещё может заразить
— У россиян невероятно низкий уровень инфекционного контроля, поэтому, пожалуйста, не приезжайте к нам.
— Не стоит пускать в Японию спортсменов, не способных соблюдать меры безопасности.
— Щербакова мало думает об окружающих: она специально отказалась измерять температуру, потому что хотела даже с жаром выйти на лёд.
В последнее время мы видели много чудес, но представить вариант, при котором турнир состоится без России, практически невозможно. Теперь главное, чтобы турнир вообще состоялся, и наши фигуристы смогли показать, что японцы не зря нас боялись.
Екатерина Авдонина