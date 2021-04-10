Щербакова претендует на звание спортсменки месяца по версии Американской спортивной академии
Российская фигуристка Анна Щербакова стала претенденткой на звание спортсменки месяца по версии Американской спортивной академии.
Российская фигуристка Анна Щербакова стала претенденткой на звание спортсменки месяца по версии Американской спортивной академии.
Вместе с Щербаковой на эту награду претендует американец Нейтан Чен. Чен и Щербакова ранее завоевали медали на ЧМ-2021 в Стокгольме.
Среди мужчин оказались номинированы швед Арман Дюплантис (прыжки с шестом), американец Билли Хоршель (гольф), нигерийский футболист Келечи Ихеаначо, норвежец Якоб Ингебригтсен (бег) и словенец Тадей Погачар (велоспорт).
В женской категории номинации получили представительницы США конькобежка Маам Бини, лыжница Джессика Диггинс, сноубордистка Хлоя Ким и боксер Кларесса Шилд.