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20:03 (мск), источник: Sport24

Щербакова претендует на звание спортсменки месяца по версии Американской спортивной академии

Российская фигуристка Анна Щербакова стала претенденткой на звание спортсменки месяца по версии Американской спортивной академии.

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Источник: Sport24

Вместе с Щербаковой на эту награду претендует американец Нейтан Чен. Чен и Щербакова ранее завоевали медали на ЧМ-2021 в Стокгольме.

Среди мужчин оказались номинированы швед Арман Дюплантис (прыжки с шестом), американец Билли Хоршель (гольф), нигерийский футболист Келечи Ихеаначо, норвежец Якоб Ингебригтсен (бег) и словенец Тадей Погачар (велоспорт).

В женской категории номинации получили представительницы США конькобежка Маам Бини, лыжница Джессика Диггинс, сноубордистка Хлоя Ким и боксер Кларесса Шилд.

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