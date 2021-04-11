«Неприемлемо»: Коляда раскритиковал жизнь в Советском Союзе

«Вообще не представляю, если бы я родился, скажем, в Советском Союзе, то не смог бы смириться с тем, что у всех все одинаковое: белые рубашки, синие пиджаки, красные галстуки… Такое, как по мне, неприемлемо. Конечно же, я не могу совершенно точно это утверждать, поскольку родился уже после той эпохи, но судя по рассказам все так и было», — цитирует Коляду Olympic Channel.