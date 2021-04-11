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15:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Неприемлемо»: Коляда раскритиковал жизнь в Советском Союзе

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российский фигурист Михаил Коляда поделился своим мнением о бытовой жизни в Советском Союзе.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Вообще не представляю, если бы я родился, скажем, в Советском Союзе, то не смог бы смириться с тем, что у всех все одинаковое: белые рубашки, синие пиджаки, красные галстуки… Такое, как по мне, неприемлемо. Конечно же, я не могу совершенно точно это утверждать, поскольку родился уже после той эпохи, но судя по рассказам все так и было», — цитирует Коляду Olympic Channel.

Коляде 26 лет, он является серебряным призером Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионата мира того же года, а также дважды становился третьим на чемпионатах Европы и завоевал серебряную награду в составе сборной на командном чемпионате мира — 2017.

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