«Несут какие-то помои»: Жулин пристыдил Грищук и Баюл за оскорбления в адрес Тарасовой

«Тарасова — ужасный человек, змея. Она обокрала меня, лишив всего», — заявила Грищук накануне.

«Деньги она любит, а не Россию», — сказала по поводу Тарасовой Баюл.

Фоторепортаж Тарасова и ее ученики

Жулин отреагировал на эти слова олимпийских чемпионок.

«Когда олимпийские чемпионки несут какие-то помои, мне кажется, что они не очень счастливые в жизни. Вот и все. Прошла популярность, прошла известность, и надо что-то делать.

Просто стыдно. Значит, им нечем заняться. И они занимаются склоками.