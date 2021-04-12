Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Ротор
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Б
32
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:00
Вест Бромвич Альбион
Саутгемптон
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Питтсбург Пингвинз
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз
Вашингтон Кэпиталз
18
Хоккей. НХЛ
01:00
Анахайм Дакс
Колорадо Эвеланш
14
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
Байер
Футбол. Зарубежный
21:45
Беневенто
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Севилья
Футбол. Зарубежный
22:15
Брайтон & Хоув
Эвертон
Хоккей. НХЛ
11.04
Вегас Голден Найтс
Аризона Койотс
10
Футбол. Зарубежный
11.04
Лион
Анже
30
Футбол. Зарубежный
11.04
Бетис
Атлетико
11
Футбол. Зарубежный
11.04
Фиорентина
Аталанта
23
Все события
Фоторепортажи
60Медведева и Загитова станцевали под Las Ketchup, Косторная смеялась. Главные фото первого шоу Тутберидзе
10Россия победила Словению, Дзюба оформил дубль
09:25 (мск), источник: Sport24

«Несут какие-то помои»: Жулин пристыдил Грищук и Баюл за оскорбления в адрес Тарасовой

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин пристыдил олимпийских чемпионок Оксану Грищук и Оксану Баюл за оскорбления в адрес заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Тарасова — ужасный человек, змея. Она обокрала меня, лишив всего», — заявила Грищук накануне.

«Деньги она любит, а не Россию», — сказала по поводу Тарасовой Баюл.

Фоторепортаж
Тарасова и ее ученики

Жулин отреагировал на эти слова олимпийских чемпионок.

«Когда олимпийские чемпионки несут какие-то помои, мне кажется, что они не очень счастливые в жизни. Вот и все. Прошла популярность, прошла известность, и надо что-то делать.

Просто стыдно. Значит, им нечем заняться. И они занимаются склоками.

Татьяне Анатольевне желаю только добра и здоровья. Она — мудрая женщина. Надеюсь, что не будет никак реагировать. Я думаю, если она будет молчать, то все потихонечку заткнутся, — цитирует Жулина «РБ Спорт».

 Олимпийская чемпионка: «Тарасова — ужасный человек, змея. Она обокрала меня, лишив всего»
«Страшно смотреть, как девушка падает в нокаут». Красотка из России нокаутировала американку за 29 секунд: видео
«Я был недостоин сборной России»: Гильерме – главный герой дерби
Овечкин умудрился уйти без голов при победе «Вашингтона» 8:1
«Головин был созидателем»: что пишут во Франции про россиянина
24-летняя Вероника Кудерметова стала первой ракеткой России
Олимпийский чемпион из России получил последний шанс в НХЛ
В «Спартаке» отреагировали на приезд Рангника на матч с «Локо»
«Это смешно»: Медведев — о решении организаторов «Ролан Гаррос»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь