«Несут какие-то помои»: Жулин пристыдил Грищук и Баюл за оскорбления в адрес Тарасовой

«Тарасова — ужасный человек, змея. Она обокрала меня, лишив всего», — заявила Грищук накануне.
«Деньги она любит, а не Россию», — сказала по поводу Тарасовой Баюл.
Жулин отреагировал на эти слова олимпийских чемпионок.
«Когда олимпийские чемпионки несут какие-то помои, мне кажется, что они не очень счастливые в жизни. Вот и все. Прошла популярность, прошла известность, и надо что-то делать.
Просто стыдно. Значит, им нечем заняться. И они занимаются склоками.
Татьяне Анатольевне желаю только добра и здоровья. Она — мудрая женщина. Надеюсь, что не будет никак реагировать. Я думаю, если она будет молчать, то все потихонечку заткнутся, — цитирует Жулина «РБ Спорт».