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12 апреля, источник: Спорт-Экспресс

Тренер академии Плющенко Волков объявил об уходе

Российский тренер Александр Волков объявил об уходе из академии «Ангелы Плющенко», где работал в течение трех лет.

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Источник: Спорт-Экспресс

Вместе с ним уходит его жена, канадский хореограф Мартин Даженэ. Об этом сообщается в Instagram команды Волкова:

«Александр Волков и Мартин Даженэ прекратили сотрудничество с академией «Ангелы Плющенко». Мы благодарим Евгения Плющенко, руководство академии, тренерский состав за 3 года совместной работы! Это было интересное и плодотворное сотрудничество. Мы все вместе прошли большой путь, подготовили много классных спортсменов и добились высоких результатов! Хотим пожелать нам всем удачи и благополучия! — написано в посте.

Волков возглавлял одну из групп академии, в частности, под его руководством начинали сезон Станислава Константинова и Артем Ковалев. В середине сезона часть учеников переехали на базу академии Плющенко в Подмосковье, рядом с домом тренера. Волков и его группа остались в Москве.

Тренер перешел в «Ангелы Плющенко» из «Хрустального». В свое время именно он привел в «Самбо-70» Александру Трусову.

(Дмитрий Кузнецов).

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