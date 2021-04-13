Слуцкая раскрыла секрет о падениях фигуристов
Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая в своем Instagram раскрыла секрет о падениях спортсменов на льду.
Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая в своем Instagram раскрыла секрет о падениях спортсменов на льду.
По ее словам, фигуристам редко бывает
Слуцкая также отметила, что жесткие падения фигуристов на льду исключить полностью нельзя, однако чаще спортсмены больнее падают на улице. «Да-да, в обычной обуви мы чувствуем себя намного менее уверенно, чем на коньках», — отметила россиянка.
Слуцкая завоевала серебро на Играх-2002 в