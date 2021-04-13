Фигурист Ковалев уйдет из академии Плющенко вслед за Волковым
Как стало известно «СЭ», российский фигурист Артем Ковалев покинет академию «Ангелы Плющенко»
Как стало известно «СЭ», российский фигурист Артем Ковалев покинет академию «Ангелы Плющенко»
В какую школу перейдет Ковалев, станет известно в ближайшие дни. Перед юниорским первенством России Ковалев готовился на льду ЦСКА.
Сам фигурист отказался комментировать свое будущее: «На данный момент не могу ничего сказать, извините», — ответил спортсмен на вопрос корреспондента «CЭ».
В нынешнем сезоне 17-летний фигурист выиграл два этапа Кубка России и юниорское первенство Москвы, на чемпионате России он занял восьмое место (Дмитрий Кузнецов).