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13 апреля, источник: Спорт-Экспресс

Фигурист Ковалев уйдет из академии Плющенко вслед за Волковым

Как стало известно «СЭ», российский фигурист Артем Ковалев покинет академию «Ангелы Плющенко» из-за ухода его тренера Александра Волкова.

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Источник: Спорт-Экспресс

В какую школу перейдет Ковалев, станет известно в ближайшие дни. Перед юниорским первенством России Ковалев готовился на льду ЦСКА.

Сам фигурист отказался комментировать свое будущее: «На данный момент не могу ничего сказать, извините», — ответил спортсмен на вопрос корреспондента «CЭ».

В нынешнем сезоне 17-летний фигурист выиграл два этапа Кубка России и юниорское первенство Москвы, на чемпионате России он занял восьмое место (Дмитрий Кузнецов).

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