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17:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трусова объявила о появлении фан-клуба в Японии

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Обладательница бронзовой медали чемпионата мира по фигурному катанию Александра Трусова объявила о появлении в Японии ее фан-клуба.

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11
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На своей странице в Instagram 16-летняя фигуристка заявила, что очень счастлива открытию в Японии клуба почитателей ее таланта.

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«Дорогие друзья! Рада сообщить об открытии моего фан-клуба в Японии. Япония — особая страна, которая мне очень нравится. И мне нравится, что в этой стране любят фигурное катание!», — написала она.

На чемпионате мира, прошедшем в Стокгольме в марте, Трусова прыгнула пять четверных в произвольной программе, дважды упав. В результате шестнадцатилетняя фигуристка выиграла бронзу на дебютном для себя мировом первенстве.

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