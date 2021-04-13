Трусова объявила о появлении фан-клуба в Японии
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Обладательница бронзовой медали чемпионата мира по фигурному катанию Александра Трусова объявила о появлении в Японии ее
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Обладательница бронзовой медали чемпионата мира по фигурному катанию Александра Трусова объявила о появлении в Японии ее
На своей странице в Instagram 16-летняя фигуристка заявила, что очень счастлива открытию в Японии клуба почитателей ее таланта.
«Дорогие друзья! Рада сообщить об открытии моего
На чемпионате мира, прошедшем в Стокгольме в марте, Трусова прыгнула пять четверных в произвольной программе, дважды упав. В результате шестнадцатилетняя фигуристка выиграла бронзу на дебютном для себя мировом первенстве.