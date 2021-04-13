Ученица Плющенко Вероника Жилина прыгнула четыре тройных акселя за 30 секунд: видео

Ранее Плющенко поделился видео, на котором Жилина исполнила каскад из четверного сальхова и тройного тулупа.

Жилина перешла в академию Плющенко в мае 2020 года. До этого она тренировалась в «Хрустальном» под руководством Этери Тутберидзе.