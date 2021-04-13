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18:56 (мск), источник: Sport24

Ученица Плющенко Вероника Жилина прыгнула четыре тройных акселя за 30 секунд: видео

Ученица академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина исполнила четыре тройных акселя за полминуты.

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Источник: Sport24

Видео c тренировки 12-летней фигуристки было опубликовано в инстаграме школы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее Плющенко поделился видео, на котором Жилина исполнила каскад из четверного сальхова и тройного тулупа.

Жилина перешла в академию Плющенко в мае 2020 года. До этого она тренировалась в «Хрустальном» под руководством Этери Тутберидзе.

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