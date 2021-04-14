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12:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Туктамышева показала фото после 12-часового сна

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram опубликовала фото после 12-часового сна.

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Источник: Инстаграм "liza_tuktik"

Спортсменка в сторис аккаунта выложила коллаж из трех снимков с макияжем. «Вот по-настоящему доброе утро», — подписала фотографии россиянка.

На прошедшем в Стокгольме чемпионате мира 24-летняя Туктамышева заняла второе место. Золотую медаль завоевала Анна Щербакова, третье место досталось Александре Трусовой.

В конце февраля Туктамышева поучаствовала в эротической фотосессии для журнала Maxim. Спортсменка призналась, что ее немного пугает возможная реакция общественности.

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