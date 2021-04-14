Туктамышева показала фото после 12-часового сна
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram опубликовала фото после 12-часового сна.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram опубликовала фото после 12-часового сна.
Спортсменка в сторис аккаунта выложила коллаж из трех снимков с макияжем. «Вот
На прошедшем в Стокгольме чемпионате мира 24-летняя Туктамышева заняла второе место. Золотую медаль завоевала Анна Щербакова, третье место досталось Александре Трусовой.
В конце февраля Туктамышева поучаствовала в эротической фотосессии для журнала Maxim. Спортсменка призналась, что ее немного пугает возможная реакция общественности.