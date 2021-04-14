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14:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тарасова поделилась ожиданиями от командного турнира в Японии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от командного фигурного турнира World Team Trophy в Японии.

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Источник: РИА "Новости"

«У меня прекрасные ожидания. Желаю нашим ребятам отличного настроения! Ждем прекрасных прокатов, которые завершат сезон. Удачи!», — сказала Тарасова «СЭ».

Командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля 2021 года (Владислав Флегонтов).

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