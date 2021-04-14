Арутюнян примет участие в работе с Трусовой

Трусова и ее родители рассматривали вариант перехода к тренеру, работающему в США, еще в период сотрудничества с Этери Тутберидзе. Теперь руководство «Ангелов Плющенко» оформило сотрудничество Трусовой и Арутюняна в другом формате — тренер сам приехал в Москву. Арутюнян не раз комплементарно высказывался о Трусовой — после чемпионата мира он заявил: «Саша — молодец, что пробует максимальную сложность». При этом Александра продолжит работать с самим Плющенко.