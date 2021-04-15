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00:20 (мск), источник: ТАСС

Командный чемпионат мира по фигурному катанию стартует в Осаке

ТАСС, 15 апреля. Командный чемпионат мира по фигурному катанию (World Team Trophy) с участием шести сильнейших сборных планеты стартует в четверг в Осаке. Это коммерческий старт, который проводит Федерация конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании «Асахи» под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

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Источник: Reuters

Турнир проводится в седьмой раз, в нем примут участие представители шести стран: России, США, Японии, Канады, Италии и Франции. К седьмому World Team Trophy японцы подходят в ранге двукратных победителей соревнований, американцы выигрывали турнир четыре раза. Право на участие в соревнованиях получают сборные, лидирующие в мировой квалификации, на данный момент первыми идут российские спортсмены — 9 847 баллов, вторую строчку занимает команда США (8 001), третью — сборная Японии (6 441), следом идут представители Канады (5 580) и Италии (4 021). Шестое место занимали китайские фигуристы (4 537), однако команда решила пропустить этот старт, поэтому ее заменит сборная Франции (3 905).

Сборную России на турнире представят чемпионка мира Анна Щербакова и серебряный призер чемпионата мира Елизавета Туктамышева, которая будет капитаном команды. В мужском одиночном катании в Осаке выступят Михаил Коляда и Евгений Семененко, в парном катании и танцах на льду — чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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Триумф российских фигуристок на ЧМ

Основными соперницами россиянок будут японки Рика Кихира и Каори Сакомото, а также американки Карен Чен и Брэйди Теннелл. В мужском одиночном катании признанными лидерами являются американец Нэйтан Чен и японец Юдзуру Ханю. В парном катании и танцах на льду россияне — главные фавориты.

Командные соревнования состоят из двух этапов — короткой программы или короткого танца и произвольной программы или произвольного танца, команда может получить от одного до 12 командных очков — 12 баллов за первое место, один — за 12-е. Призовой фонд турнира — $1 млн, из которых победителю достанется 200 тыс., командам, занявшим со второго по шестое места — от 170 тыс. до 130 тыс. Турнир завершится 18 апреля показательным гала-концертом.

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