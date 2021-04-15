Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Авангард
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Гранада
Футбол. Еврокубки
22:00
Славия Пр
Арсенал
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Аякс
Футбол. Еврокубки
22:00
Вильярреал
Динамо З
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Анахайм Дакс
14
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Вегас Голден Найтс
26
Хоккей. НХЛ
16.04
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
16.04
Вашингтон Кэпиталз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
16.04
Каролина Харрикейнз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
16.04
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
16.04
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
16.04
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
16.04
Торонто Мэйпл Ливз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
16.04
Детройт Ред Уингз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
02:30
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Калгари Флэймз
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз
Виннипег Джетс
23
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА повел 2−0 в серии со СКА в Кубке Гагарина
9«Реал» победил «Барселону» в проливной дождь
15:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Загитова не стала фотографироваться с Медведевой после шоу Тутберидзе в Петербурге. Видео

По окончании шоу команды Этери Тутберидзе произошел необычный эпизод, который попал на видео.

Наверх
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Фигуристка Александра Степанова фотографировала Евгению Медведеву с одной из болельщиц и предложила присоединиться стоявшую рядом Алину Загитову.

Однако Загитова не стала фотографироваться с девочкой — вероятно, из-за находившейся в кадре Медведевой. Очевидцы рассказывают, что олимпийская чемпионка никому не отказала в автографе и фотографировалась со всеми желающими индивидуально. В данном случае же не помогли даже просьбы Этери Тутберидзе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Загитова и Медведева вместе выступали на шоу «Чемпионы на льду» в Санкт-Петербурге. Отметим, что плохое настроение Загитовой, возможно, связано с ошибками на прыжках во время исполнения новой программы «Внутренний свет» — на улице она коснулась рукой льда, на флипе допустила «бабочку». В свою очередь, Медведева не стала исполнять в прокате «Анны Карениной» каскад сальхов + тулуп, который удался ей в Москве.

Читайте также
 Самые красивые спортсменки на чемпионате России по плаванию
Американцы вспомнили о бойкоте Олимпиады в Пекине. Кто же может их поддержать
«Реал» обновил рекорд Лиги чемпионов
Шикарный пас Капризова. Кирилл помог «Миннесоте» победить
Русская звезда не поможет своей команде в битве за плей-офф НХЛ
Порье признал ошибку в конфликте с Макгрегором
Сборная России сохранила лидерство на командном чемпионате мира
Назван состав сборной России на матчи в рамках подготовки к ЧМХ
Сергей Андронов: В ЦСКА работает легенда хоккея
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь