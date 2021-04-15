Загитова не стала фотографироваться с Медведевой после шоу Тутберидзе в Петербурге. Видео
По окончании шоу команды Этери Тутберидзе произошел необычный эпизод, который попал на видео.
По окончании шоу команды Этери Тутберидзе произошел необычный эпизод, который попал на видео.
Фигуристка Александра Степанова фотографировала Евгению Медведеву с одной из болельщиц и предложила присоединиться стоявшую рядом Алину Загитову.
Однако Загитова не стала фотографироваться с девочкой — вероятно,
Загитова и Медведева вместе выступали на шоу «Чемпионы на льду» в