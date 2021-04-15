Сборная России лидирует после ритм-танца на командном чемпионате мира

Российские фигуристы получили за свой прокат 86,66 балла, вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (82,93), третье место заняли представители США Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер (76,79). Произвольный танец спортсмены представят в пятницу.

Синицина и Кацалапов выступают вместе с 2014 года, они стали победителями чемпионата мира с Стокгольме в 2021 году, также в их активе серебро мирового первенства — 2019. Спортсмены являются победителями чемпионата Европы 2020 года.