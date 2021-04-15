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12:00 (мск), источник: ТАСС

Сборная России лидирует после ритм-танца на командном чемпионате мира

ТАСС, 15 апреля. Российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов заняли первое место в ритм-танце в соревновании танцевальных дуэтов на командном чемпионате мира (World Team Trophy). Соревнования проходят в японской Осаке.

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Источник: РИА "Новости"

Российские фигуристы получили за свой прокат 86,66 балла, вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (82,93), третье место заняли представители США Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер (76,79). Произвольный танец спортсмены представят в пятницу.

В общем зачете турнира российская команда занимает первое место, набрав 12 очков. Турнир продолжится в четверг короткой программой у девушек.

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Синицина и Кацалапов выступают вместе с 2014 года, они стали победителями чемпионата мира с Стокгольме в 2021 году, также в их активе серебро мирового первенства — 2019. Спортсмены являются победителями чемпионата Европы 2020 года.

World Team Trophy является коммерческим стартом, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании «Асахи» под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

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