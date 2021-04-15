Щербакова и Туктамышева заняли первые два места в короткой программе на командном ЧМ

Щербакова и Туктамышева заняли первые два места в короткой программе на командном ЧМ

Российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева стали первой и второй соответственно в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию.