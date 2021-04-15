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12:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Щербакова и Туктамышева заняли первые два места в короткой программе на командном ЧМ

Российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева стали первой и второй соответственно в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию.

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Щербакова заработала 81,07 балла (личный рекорд), Туктамышева — 80,35 балла.

Японка Рика Кихира, выступавшая последней, не избежала падения и стала лишь четвёртой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Осака, Япония. Женщины. Короткая программа.

1. Анна Щербакова (Россия) — 81,07
2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 80,35
3. Каори Сакамото (Япония) — 77,78
4. Рика Кихира (Япония) — 69,74
5. Брэйди Теннелл (США) — 67,40
6. Карен Чен (США) — 62,48
7. Лара Наки Гутман (Италия) — 60,45
8. Жиневра Лавиния Негрелло (Италия) — 59,55
9. Элисон Шумахер (Канада) — 59,19
10. Габриэль Дэйлман (Канада) — 57,22
11. Майя Маццара (Франция) — 55,31
12. Леа Серна (Франция) — 55,28.

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