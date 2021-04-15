Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Авангард
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Гранада
Футбол. Еврокубки
22:00
Славия Пр
Арсенал
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Аякс
Футбол. Еврокубки
22:00
Вильярреал
Динамо З
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Анахайм Дакс
14
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Вегас Голден Найтс
26
Хоккей. НХЛ
16.04
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
16.04
Вашингтон Кэпиталз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
16.04
Каролина Харрикейнз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
16.04
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
16.04
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
16.04
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
16.04
Торонто Мэйпл Ливз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
16.04
Детройт Ред Уингз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
02:30
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Калгари Флэймз
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз
Виннипег Джетс
23
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА повел 2−0 в серии со СКА в Кубке Гагарина
9«Реал» победил «Барселону» в проливной дождь
13:41 (мск), источник: Sport24

Щербакова: И по сегодняшнему выступлению могут быть вопросы, но я не хотела бы лишний раз придираться к себе

Победительница короткой программы на командном чемпионате мира Анна Щербакова прокомментировала свое выступление.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

«Решила к этому турниру отнестись чуть спокойнее, без лишних придирок к себе. Хотела получить удовольствие. И я довольна, что все задуманное получилось. Конечно, и по сегодняшнему выступлению тоже могут быть вопросы, но я не хотела бы лишний раз придираться к себе. Этот турнир выделяется на фоне других, чувствуется огромный контраст — до этого соревнования проходили либо в России, либо был чемпионат мира, который проходил без зрителей. Сегодня я прочувствовала всю атмосферу этого необычного турнира, поддержку зрителей. Теперь хочу показать хорошую произвольную программу и принести максимум своей команде, а также быть довольной своим выступлением. Мы много тренируемся, я взрослею, поэтому прогресс неизбежен. Мне очень важно, чтобы программа была выразительной. Я стараюсь не просто кататься, а вкладывать душу в эту короткую программу. Есть ли цели, кроме лутца и флипа? Рано об этом говорить, у меня в этом сезоне были сложности и с моим обычным набором. Поэтому закончим с соревнованиями и посмотрим, как будут складываться тренировки», — передает слова Щербаковой корреспондент Sport24 Константин Лесик.

Первый канал
Читайте также
 Жена экс-вратаря сборной России показала, как ее «дернул» муж: видео
Лесбиянок из UFC жестко раскритиковали российские фанаты ММА: «Стыдить таких надо! Жалко их ребенка»
«Реал» обновил рекорд Лиги чемпионов
Шикарный пас Капризова. Кирилл помог «Миннесоте» победить
Русская звезда не поможет своей команде в битве за плей-офф НХЛ
Порье признал ошибку в конфликте с Макгрегором
Сборная России сохранила лидерство на командном чемпионате мира
Назван состав сборной России на матчи в рамках подготовки к ЧМХ
Сергей Андронов: В ЦСКА работает легенда хоккея
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь