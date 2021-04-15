Щербакова: И по сегодняшнему выступлению могут быть вопросы, но я не хотела бы лишний раз придираться к себе

«Решила к этому турниру отнестись чуть спокойнее, без лишних придирок к себе. Хотела получить удовольствие. И я довольна, что все задуманное получилось. Конечно, и по сегодняшнему выступлению тоже могут быть вопросы, но я не хотела бы лишний раз придираться к себе. Этот турнир выделяется на фоне других, чувствуется огромный контраст — до этого соревнования проходили либо в России, либо был чемпионат мира, который проходил без зрителей. Сегодня я прочувствовала всю атмосферу этого необычного турнира, поддержку зрителей. Теперь хочу показать хорошую произвольную программу и принести максимум своей команде, а также быть довольной своим выступлением. Мы много тренируемся, я взрослею, поэтому прогресс неизбежен. Мне очень важно, чтобы программа была выразительной. Я стараюсь не просто кататься, а вкладывать душу в эту короткую программу. Есть ли цели, кроме лутца и флипа? Рано об этом говорить, у меня в этом сезоне были сложности и с моим обычным набором. Поэтому закончим с соревнованиями и посмотрим, как будут складываться тренировки», — передает слова Щербаковой корреспондент Sport24 Константин Лесик.