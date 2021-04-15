Сборная России сохранила лидерство на командном чемпионате мира после выступлений мужчин

Коляда за свой прокат получил 93,42 балла, россиянин Евгений Семененко стал седьмым (88,86). Победу одержал американец Натан Чен (109,65), вторым стал японец Юдзуру Ханю (107,12), третьим — американец Джейсон Браун (94,86). Произвольную программу мужчины представят в пятницу.

В общем зачете турнира российская команда продолжает лидировать, набрав по итогам трех видов программы 49 очков. На второй строчке расположились американцы (47), на третьей — команда Японии (42).