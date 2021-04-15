Двум российским фигуристам зажали оценки. Спорное судейство на командном чемпионате мира

В первый день командного чемпионата мира сборная России проявила себя более чем достойно. В ритм-танце и короткой программе у женщин наши фигуристы были настолько хороши, что без малейших вопросов забрали максимум баллов.

Естественно, ни хозяев из Японии, ни вечных фаворитов из США такой расклад устроить не мог. Похоже, в мужском турнире судьи решили цепляться за малейший шанс остановить российское победное шествие. Михаил Коляда и Евгений Семененко со сложными и безошибочными прокатами оказались ниже, чем должны были.

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Конечно, здорово, что арбитры так ратуют за сохранение интриги. Но у всего же должны быть пределы!

Судьи зажали оценки молодому россиянину

Сказка Евгения Семененко продолжается. Юный фигурист, которого ещё в начале сезона мало кто знал, попал в топ-10 на дебютном чемпионате мира, а затем и вошёл в состав сборной России на командный турнир в Осаке. В короткой программе Евгений прощался с полюбившейся зрителям постановкой под песню из «Бандитского Петербурга». Женя классно исполнил два четверных и обновил личный рекорд, установленный в Стокгольме.

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Казалось, оценка в 88,86 балла позволит Семененко задержать на позиции лидера, но вскоре его сместил канадец украинского происхождения Роман Садовский. Мало того что Роман заявил только один четверной, так ещё и допустил ошибку на каскаде из тройных. Вывести его в лидеры арбитры смогли благодаря большому преимуществу над Евгением в оценке за компоненты. Откуда оно взялось — вопрос не праздный. Конечно, техничного россиянина пока нельзя назвать компонентным гением, но и Роман запредельным уровнем интерпретации не поразил.

Невысокие оценки малоизвестных фигуристов всегда можно объяснить недостатком авторитета у арбитров, однако Семененко в Осаке катался уже в ранге восьмого фигуриста планеты, так что его баллы кажется искусственно заниженными. Особенно на фоне гигантских результатов идущих впереди фигуристов.

Коляду опустили на пятое место

После выступления Михаила Коляды опасения по поводу судейства только окрепли. Чемпион России не изменил себе и в короткой был почти безупречен. Экспрессивное катание под песню Let’s Get Loud заставило весь зал буквально замереть от восхищения, а чистейший каскад из четверного и тройного тулупов вызвал бурю аплодисментов. Тем не менее оценки Михаила снова не порадовали — 93,42 балла. Даже на личном первенстве мира, где арбитры обычно гораздо строже, чем на коммерческом «команднике», Миша набрал больше.

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«Что касается Коляды, у него и программа, и стиль… Обожаю следить за его катанием в этом году. Но хочу сказать, что меня удивили итоговые оценки. Мне кажется, Михаил должен быть выше. Никого не обвиняю, но наш фигурист объективно должен быть выше», — призналась Татьяна Тарасова корреспонденту «Чемпионата».

В сильнейшей разминке драмы было не меньше. Даниэль Грассль не справился со своей сверхсложной программой. Итальянец больно упал с сольного четверного лутца, но затем чисто исполнил каскад 4F+3Т. И всё же было видно, что фигурист докатывал через силу. Француз Кевин Аймоз и американец Джейсон Браун воспользовались не самым щедрым судейством проката Коляды и дружно оказались впереди россиянина.

Чен не оставил шансов японцам

В борьбе за лидерство японцев подвёл Шома Уно. Опытный фигурист не избежал помарок на четверных прыжках — неуверенно исполнил флип и упал на приземлении с тулупа. Примечательно, что подобная ошибка случилась и на личном чемпионате мира — не хотелось бы, чтобы она стала систематической у спортсмена.

Зато коллега Уно по сборной Японии был, как всегда, великолепен. Юдзуру Ханю зажёг под роковую композицию, почти играючи прыгнув четверной сальхов. Каскад из тулупов в три и четыре оборота и тройной аксель также покорились ему. 107,12 балла — заслуженная оценка двукратного олимпийского чемпиона.

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Закрывал программу действующий чемпион мира Нэйтан Чен. В отличие от выступления в Стокгольме, американец блестяще справился с четверным флипом, как, впрочем, и с остальными прыжками. Яркое гитарное соло вкупе с непревзойдённым катанием Чена стали настоящим украшением вечера. Оценка в 109,65 балла и финальное первое место лишь подтверждают это.

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В итоге в тройке лучших по итогам короткой программы оказалось сразу два американца, что позволило сборной США подтянуться к российской команде на расстояние двух баллов. А ведь при объективном судействе это преимущество могло достигнуть уже шести баллов.