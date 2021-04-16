Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз
Коламбус Блю Джэкетс
41
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз
Чикаго Блэкхокс
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Айлендерс
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Баффало Сэйбрз
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Нэшвилл Предаторз
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Б
12
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
40
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Виннипег Джетс
25
Футбол. Зарубежный
21:30
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Эвертон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
15.04
Манчестер Юнайтед
Гранада
20
Футбол. Еврокубки
15.04
Славия Пр
Арсенал
04
Футбол. Еврокубки
15.04
Рома
Аякс
11
Футбол. Еврокубки
15.04
Вильярреал
Динамо З
21
Все события
Фоторепортажи
35Eagle Fighting Championship в Москве
40Загитова повредила колено, имя Медведевой сияло, Алиев примерил волчью шкуру. Эффектные фото шоу Тутберидзе
11:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Американец без четверных снова обыгрывает россиян с квадами. Разве это справедливо?

Высокие баллы Джейсона Брауна не удивляют уже даже Алексея Ягудина.

Наверх
Источник: Instagram

По итогам первого дня командного чемпионата мира по фигурному катанию больше всего обсуждений вызвали итоги короткой программы в мужском одиночном катании. Третье место и десять баллов для своей сборной заработал американец Джейсон Браун. Спортсмен из США был единственным одиночником, не исполнившим ни одного четверного прыжка на арене в Осаке, при этом Браун обошел конкурентов с квадами, которые исполнили свои прокаты без ошибок. Ситуация, когда за счет высокой оценки за компоненты Джейсон обходит фигуристов со сложной техникой, происходит из раза в раз, и пора бы уже разобраться, почему так происходит и надо ли что-то с этим делать.

Во время загрузки произошла ошибка.

У Брауна компоненты на уровне Ханю и Чена

Читайте также
Двум российским фигуристам зажали оценки. Спорное судейство на командном чемпионате мира

Две цифры — 94,86 у Брауна и 88,86 у Евгения Семененко. 17-летний петербуржец исполнил сразу два четверных прыжка в короткой — сальхов и тулуп, но все равно уступил американцу ровно шесть баллов. У Семененко ожидаемо выше оценка за технику, россиянин получил за набор с двумя квадами 51 балл, у Брауна с самым сложным элементом в виде каскада тройной лутц + тройной тулуп — 48,31. То есть разрыв чуть больше двух баллов, при этом разница в компонентах почти в десять (!) баллов. Естественно, в пользу фигуриста из США. Десять баллов по второй оценке за короткую программу — это едва ли не пропасть, особенно если учитывать, что никаких серьезных ошибок Евгений в прокате не допустил и показал одно из лучших выступлений в сезоне. Но ниже Семененко по компонентам оказался только совершенно не готовый к турниру в Японии Даниэль Грассль, а уровень оценок за презентацию Джейсона примерно равен Юдзуру Ханю и Натану Чену.

Когнитивный диссонанс история с оценками вызывает прежде всего потому, что баллы за компоненты не столь очевидны массовому зрителю в сравнении с оценками за технику. Поэтому болельщиков удивляет, как фигурист без четверных прыжков и с минимальной технической базой обходит спортсменов с ультра-си. Более того, удивляются и многие эксперты, например, комментатор Первого канала Алексей Ягудин. Он неоднократно ругался со зрителями по поводу своего отношения к Брауну, особо менять свои взгляды Алексей не собирается, но и рисковать и резко высказываться на его счет Ягудин больше не планирует. После объявления оценок за короткую программу на World Team Trophy эксперт отметил лишь, что сложных прыжков помимо тройного акселя у него в программе нет, в отличие от конкурентов. Но критиковать за это олимпийский чемпион фигуриста из США не стал, отметив его хореографические преимущества.

Во время загрузки произошла ошибка.

К Коляде судьи относятся гораздо строже

Гораздо показательнее успех Брауна даже не по отношению к Семененко — не самый компонентный и известный на международной арене спортсмен на благосклонность судей рассчитывать ожидаемо не может. А вот заслуженные «катальщики» Кевин Аймо и Михаил Коляда выдали прокаты, близкие к максимальным, исполнили по четверному прыжку, но все равно Джейсону уступили. По технике на полтора балла больше у француза и россиянина — и снова Брауна спасает оценка за «артистизм». В компонентах Джейсон обходит конкурентов почти на два балла.

Во время загрузки произошла ошибка.

Десяток ему в Осаке не поставили, их даже у Чена с Ханю нет, но оценки в диапазоне от 9,00 до 9,75 от всех судей — все равно очень впечатляющий результат. Самые высокие баллы Браун получает за композицию и интерпретацию музыки. Короткую он исполняет под Sinnerman американской пианистки Нины Симон и здорово передает атмосферу эпохи джаза и рок-н-ролла. Главный плюс Джейсона — каждое его движение осмысленно и помогает глубже раскрыть выбранный для постановки образ. В данном случае это стиль жизни западных 50-х и 60-х. Свою роль играет и особая пластика Брауна. У него немного необычное для мужчины тело, зато удивительная гибкость помогает Джейсону выдавать яркую хореографию. К его 9,40 за интерпретацию вопросов, может быть, и нет, но почему за тот же показатель у француза Аймо только 8,95? Кевин выдал не менее запоминающуюся короткую, а его образ под заводную Indigene Максима Родригеса дополнен большим количеством уникальных и креативных хореографических находок. Заметно меньше у Аймо и за композицию и представление. Еще скуднее оценки Коляды, хотя Михаила не без причины считают эталоном в плане раскрытия образа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Браун большое внимание уделяет непрыжковым элементам

Читайте также
Загитова не стала фотографироваться с Медведевой после шоу Тутберидзе в Петербурге. Видео

Но если вопросы интерпретации и образа очень субъективны и часто зависят от сопутствующих факторов, не всегда зависящих от спортсмена (настроения судьи, его отношения к фигуристу или положения того в турнирной таблице), то связки и переходы со скольжением — гораздо более осязаемые показатели. По ним выше Брауна вновь только Чен и Ханю, а те же Аймо и Коляда пусть не критично, но уступают. В случае с Кевином это, скорее всего, справедливо, но вот Михаил работает с коньками точно не хуже американца. Почему же тогда его второй оценкой обделяют?

Много добирает Браун и баллами за технику. Ведь помимо прыжков есть прочие элементы — вращения, дорожка шагов. И в них Джейсон определенно спец — он не позволяет себе упустить максимальный уровень (что случилось, например, с Аймо на вращении), а также собирает отличные оценки за качество исполнения. Высокие GOE (Grade of Execution. — Прим. «СЭ») вообще лучший способ обойти конкурента с более мощной технической базой. За счет правильных и сложных выездов, интересных заходов на прыжки, высокой скорости и видимой легкости Браун набирает своим каскадом лутц + тулуп больше, чем Семененко своим квадсальховом. Свою роль играет и правильная расстановка элементов — пока почти все ставят последним прыжком тройной аксель, Джейсон ставит в плюсовую зону каскад и получает еще полбалла-балл бонусами. 12,76 за набор из двух тройных — стоит ли тогда бороться за четверной?

Во время загрузки произошла ошибка.

Справедливости ради, отвечая на критику того же Ягудина: Браун пытается прыгать сложные прыжки. На ЧМ в Стокгольме он даже исполнил сальхов в четыре оборота, пусть и в сильный недокрут. Но даже в случае добавления одного четверного по базе тому же Коляде Джейсон бы уступал. С времен Эвана Лайсачека, который обыграл без квадов Евгения Плющенко, появление в группе лидеров фигуриста без ультра-си будет вызывать много вопросов и споров. Так и оценки Брауна никому покоя не дают. В случае с конкретно командным турниром надо говорить скорее не о гиперинфляции баллов Джейсона, а о скупости судей по отношению к Коляде и Семененко. Евгения к тому же поставили ниже и канадца Романа Садовского, который был с одним четверным, ошибками, да и особой презентацией не отличился. Браун же свои баллы в целом заслуживает и работает исходя из той судейской системы, которая есть сейчас.

Рустам Имамов

 Самые красивые спортсменки на чемпионате России по плаванию
Американцы вспомнили о бойкоте Олимпиады в Пекине. Кто же может их поддержать
Это точно санкции? На олимпийской форме россиян все увидели флаг
Подарок Ковальчуку: «Авангард» сразится с ЦСКА за Кубок Гагарина
Эмери идет за четвертым кубком. Обзор ответных матчей 1/4 ЛЕ
В Британии возмутились олимпийской формой сборной России
Луиш Фигу назвал российский клуб, который хотел его подписать
СМИ сообщили об интересе «Ростова» к нападающему «Челси»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь