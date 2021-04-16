Американец без четверных снова обыгрывает россиян с квадами. Разве это справедливо?

По итогам первого дня командного чемпионата мира по фигурному катанию больше всего обсуждений вызвали итоги короткой программы в мужском одиночном катании. Третье место и десять баллов для своей сборной заработал американец Джейсон Браун. Спортсмен из США был единственным одиночником, не исполнившим ни одного четверного прыжка на арене в Осаке, при этом Браун обошел конкурентов с квадами, которые исполнили свои прокаты без ошибок. Ситуация, когда за счет высокой оценки за компоненты Джейсон обходит фигуристов со сложной техникой, происходит из раза в раз, и пора бы уже разобраться, почему так происходит и надо ли что-то с этим делать.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CNsQM5snu-Q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CNsQM5snu-Q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CNsQM5snu-Q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Jason Brown (@jasonbskates)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

У Брауна компоненты на уровне Ханю и Чена

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Две цифры — 94,86 у Брауна и 88,86 у Евгения Семененко. 17-летний петербуржец исполнил сразу два четверных прыжка в короткой — сальхов и тулуп, но все равно уступил американцу ровно шесть баллов. У Семененко ожидаемо выше оценка за технику, россиянин получил за набор с двумя квадами 51 балл, у Брауна с самым сложным элементом в виде каскада тройной лутц + тройной тулуп — 48,31. То есть разрыв чуть больше двух баллов, при этом разница в компонентах почти в десять (!) баллов. Естественно, в пользу фигуриста из США. Десять баллов по второй оценке за короткую программу — это едва ли не пропасть, особенно если учитывать, что никаких серьезных ошибок Евгений в прокате не допустил и показал одно из лучших выступлений в сезоне. Но ниже Семененко по компонентам оказался только совершенно не готовый к турниру в Японии Даниэль Грассль, а уровень оценок за презентацию Джейсона примерно равен Юдзуру Ханю и Натану Чену.

Когнитивный диссонанс история с оценками вызывает прежде всего потому, что баллы за компоненты не столь очевидны массовому зрителю в сравнении с оценками за технику. Поэтому болельщиков удивляет, как фигурист без четверных прыжков и с минимальной технической базой обходит спортсменов с ультра-си. Более того, удивляются и многие эксперты, например, комментатор Первого канала Алексей Ягудин. Он неоднократно ругался со зрителями по поводу своего отношения к Брауну, особо менять свои взгляды Алексей не собирается, но и рисковать и резко высказываться на его счет Ягудин больше не планирует. После объявления оценок за короткую программу на World Team Trophy эксперт отметил лишь, что сложных прыжков помимо тройного акселя у него в программе нет, в отличие от конкурентов. Но критиковать за это олимпийский чемпион фигуриста из США не стал, отметив его хореографические преимущества.

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К Коляде судьи относятся гораздо строже

Гораздо показательнее успех Брауна даже не по отношению к Семененко — не самый компонентный и известный на международной арене спортсмен на благосклонность судей рассчитывать ожидаемо не может. А вот заслуженные «катальщики» Кевин Аймо и Михаил Коляда выдали прокаты, близкие к максимальным, исполнили по четверному прыжку, но все равно Джейсону уступили. По технике на полтора балла больше у француза и россиянина — и снова Брауна спасает оценка за «артистизм». В компонентах Джейсон обходит конкурентов почти на два балла.

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Десяток ему в Осаке не поставили, их даже у Чена с Ханю нет, но оценки в диапазоне от 9,00 до 9,75 от всех судей — все равно очень впечатляющий результат. Самые высокие баллы Браун получает за композицию и интерпретацию музыки. Короткую он исполняет под Sinnerman американской пианистки Нины Симон и здорово передает атмосферу эпохи джаза и рок-н-ролла. Главный плюс Джейсона — каждое его движение осмысленно и помогает глубже раскрыть выбранный для постановки образ. В данном случае это стиль жизни западных 50-х и 60-х. Свою роль играет и особая пластика Брауна. У него немного необычное для мужчины тело, зато удивительная гибкость помогает Джейсону выдавать яркую хореографию. К его 9,40 за интерпретацию вопросов, может быть, и нет, но почему за тот же показатель у француза Аймо только 8,95? Кевин выдал не менее запоминающуюся короткую, а его образ под заводную Indigene Максима Родригеса дополнен большим количеством уникальных и креативных хореографических находок. Заметно меньше у Аймо и за композицию и представление. Еще скуднее оценки Коляды, хотя Михаила не без причины считают эталоном в плане раскрытия образа.

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Браун большое внимание уделяет непрыжковым элементам

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Но если вопросы интерпретации и образа очень субъективны и часто зависят от сопутствующих факторов, не всегда зависящих от спортсмена (настроения судьи, его отношения к фигуристу или положения того в турнирной таблице), то связки и переходы со скольжением — гораздо более осязаемые показатели. По ним выше Брауна вновь только Чен и Ханю, а те же Аймо и Коляда пусть не критично, но уступают. В случае с Кевином это, скорее всего, справедливо, но вот Михаил работает с коньками точно не хуже американца. Почему же тогда его второй оценкой обделяют?

Много добирает Браун и баллами за технику. Ведь помимо прыжков есть прочие элементы — вращения, дорожка шагов. И в них Джейсон определенно спец — он не позволяет себе упустить максимальный уровень (что случилось, например, с Аймо на вращении), а также собирает отличные оценки за качество исполнения. Высокие GOE (Grade of Execution. — Прим. «СЭ») вообще лучший способ обойти конкурента с более мощной технической базой. За счет правильных и сложных выездов, интересных заходов на прыжки, высокой скорости и видимой легкости Браун набирает своим каскадом лутц + тулуп больше, чем Семененко своим квадсальховом. Свою роль играет и правильная расстановка элементов — пока почти все ставят последним прыжком тройной аксель, Джейсон ставит в плюсовую зону каскад и получает еще полбалла-балл бонусами. 12,76 за набор из двух тройных — стоит ли тогда бороться за четверной?

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Справедливости ради, отвечая на критику того же Ягудина: Браун пытается прыгать сложные прыжки. На ЧМ в Стокгольме он даже исполнил сальхов в четыре оборота, пусть и в сильный недокрут. Но даже в случае добавления одного четверного по базе тому же Коляде Джейсон бы уступал. С времен Эвана Лайсачека, который обыграл без квадов Евгения Плющенко, появление в группе лидеров фигуриста без ультра-си будет вызывать много вопросов и споров. Так и оценки Брауна никому покоя не дают. В случае с конкретно командным турниром надо говорить скорее не о гиперинфляции баллов Джейсона, а о скупости судей по отношению к Коляде и Семененко. Евгения к тому же поставили ниже и канадца Романа Садовского, который был с одним четверным, ошибками, да и особой презентацией не отличился. Браун же свои баллы в целом заслуживает и работает исходя из той судейской системы, которая есть сейчас.