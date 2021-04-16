Американец без четверных снова обыгрывает россиян с квадами. Разве это справедливо?
Высокие баллы Джейсона Брауна не удивляют уже даже Алексея Ягудина.
Высокие баллы Джейсона Брауна не удивляют уже даже Алексея Ягудина.
По итогам первого дня командного чемпионата мира по фигурному катанию больше всего обсуждений вызвали итоги короткой программы в мужском одиночном катании. Третье место и десять баллов для своей сборной заработал американец Джейсон Браун. Спортсмен из США был единственным одиночником, не исполнившим ни одного четверного прыжка на арене в Осаке, при этом Браун обошел конкурентов с квадами, которые исполнили свои прокаты без ошибок. Ситуация, когда за счет высокой оценки за компоненты Джейсон обходит фигуристов со сложной техникой, происходит из раза в раз, и пора бы уже разобраться, почему так происходит и надо ли
Две цифры — 94,86 у Брауна и 88,86 у Евгения Семененко. 17-летний петербуржец исполнил сразу два четверных прыжка в короткой — сальхов и тулуп, но все равно уступил американцу ровно шесть баллов. У Семененко ожидаемо выше оценка за технику, россиянин получил за набор с двумя квадами 51 балл, у Брауна с самым сложным элементом в виде каскада тройной лутц + тройной тулуп — 48,31. То есть разрыв чуть больше двух баллов, при этом разница в компонентах почти в десять (!) баллов. Естественно, в пользу фигуриста из США. Десять баллов по второй оценке за короткую программу — это едва ли не пропасть, особенно если учитывать, что никаких серьезных ошибок Евгений в прокате не допустил и показал одно из лучших выступлений в сезоне. Но ниже Семененко по компонентам оказался только совершенно не готовый к турниру в Японии Даниэль Грассль, а уровень оценок за презентацию Джейсона примерно равен Юдзуру Ханю и Натану Чену.
Когнитивный диссонанс история с оценками вызывает прежде всего потому, что баллы за компоненты не столь очевидны массовому зрителю в сравнении с оценками за технику. Поэтому болельщиков удивляет, как фигурист без четверных прыжков и с минимальной технической базой обходит спортсменов с
Гораздо показательнее успех Брауна даже не по отношению к Семененко — не самый компонентный и известный на международной арене спортсмен на благосклонность судей рассчитывать ожидаемо не может. А вот заслуженные «катальщики» Кевин Аймо и Михаил Коляда выдали прокаты, близкие к максимальным, исполнили по четверному прыжку, но все равно Джейсону уступили. По технике на полтора балла больше у француза и россиянина — и снова Брауна спасает оценка за «артистизм». В компонентах Джейсон обходит конкурентов почти на два балла.
Десяток ему в Осаке не поставили, их даже у Чена с Ханю нет, но оценки в диапазоне от 9,00 до 9,75 от всех судей — все равно очень впечатляющий результат. Самые высокие баллы Браун получает за композицию и интерпретацию музыки. Короткую он исполняет под Sinnerman американской пианистки Нины Симон и здорово передает атмосферу эпохи джаза и
Но если вопросы интерпретации и образа очень субъективны и часто зависят от сопутствующих факторов, не всегда зависящих от спортсмена (настроения судьи, его отношения к фигуристу или положения того в турнирной таблице), то связки и переходы со скольжением — гораздо более осязаемые показатели. По ним выше Брауна вновь только Чен и Ханю, а те же Аймо и Коляда пусть не критично, но уступают. В случае с Кевином это, скорее всего, справедливо, но вот Михаил работает с коньками точно не хуже американца. Почему же тогда его второй оценкой обделяют?
Много добирает Браун и баллами за технику. Ведь помимо прыжков есть прочие элементы — вращения, дорожка шагов. И в них Джейсон определенно спец — он не позволяет себе упустить максимальный уровень (что случилось, например, с Аймо на вращении), а также собирает отличные оценки за качество исполнения. Высокие GOE (Grade of Execution. — Прим. «СЭ») вообще лучший способ обойти конкурента с более мощной технической базой. За счет правильных и сложных выездов, интересных заходов на прыжки, высокой скорости и видимой легкости Браун набирает своим каскадом лутц + тулуп больше, чем Семененко своим квадсальховом. Свою роль играет и правильная расстановка элементов — пока почти все ставят последним прыжком тройной аксель, Джейсон ставит в плюсовую зону каскад и получает еще
Справедливости ради, отвечая на критику того же Ягудина: Браун пытается прыгать сложные прыжки. На ЧМ в Стокгольме он даже исполнил сальхов в четыре оборота, пусть и в сильный недокрут. Но даже в случае добавления одного четверного по базе тому же Коляде Джейсон бы уступал. С времен Эвана Лайсачека, который обыграл без квадов Евгения Плющенко, появление в группе лидеров фигуриста без
Рустам Имамов