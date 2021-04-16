У Виктории Синициной расстегнулось платье, но ее дуэт с Кацалаповым все равно выиграл

В Осаке на неофициальном командном чемпионате мира по фигурному катанию сборная России продолжает лидировать и увеличивать свой отрыв от конкурентов. Во второй день турнира завершились выступления в спортивных танцах. Победителями в произвольном танце снова стали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. «МК-Спорт» рассказывает подробности.

Второй день турнира, который часто называют командным чемпионатом мира по фигурному катанию (это не совсем верно, но мы не станем придираться), стартовал с очередного успеха нашей сборной — победы юной пары Анастасия Мишина — Александр Галлямин — в короткой программе. После этого отрыв нашей команды от ближайших преследователей в общем зачете вырос с двух до пяти баллов, но и это все еще не предел: сразу после пар на лед выходили танцевальные дуэты. А в этой дисциплине мы тоже выставляли недавних чемпионов мира Викторию Синицину и Никиту Кацалапова против тех, кто в нормальных условиях им вовсе не конкурент. И значит, могли рассчитывать на очередную победу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ubj91cePXfQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Собственно, перед соревнованиями танцоров у российских зрителей особых причин для волнения не было. Судя по результатам сезона (и особенно недавнего чемпионата мира) российский дуэт должен был привезти ближайшим соперникам 4−5 баллов отрыва. И это в танцах, где такие отставания считаются пропастью. Просто у нашего дуэта (кстати, как и у нашей пары Мишина — Галлямов) основные конкуренты на турнир в Осаке не приехали. А с теми, кто здесь выступает, Синицина и Кацалапов должны разбираться «в одну калитку». Ну и еще для них важно снова напомнить судьям, что именно они — лучший дуэт нынешнего сезона, а если кто-то (читай, французы Пападакис — Сизейрон) сезон пропускал, то это их проблемы.

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Так что если интриги в произвольном танце на командном чемпионате и были, то своеобразные: интересно было увидеть, с каким отрывом выиграют наши. Интересно также, кто займет вторые и третьи места (для нас было бы лучше, чтобы американский дуэт оказался как можно ниже). Ну и попутно — сколько баллов наберут Виктория и Никита.

Ответы зрители получали постепенно. Сначала мы разобрались с остальными. Японский дуэт Мисато Коматсубара — Тим Колето опередил канадцев Кэролайн Сусис — Шейн Фирус в упорной борьбе за пятое место, Аделина Галявиева, которая вместе с Луи Тороном представляет Францию, не смогла обогнать американцев Кэйтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер, и в итоге представители США стали третьими, набрав 110,16 балла. Второе место предсказуемо взяли итальянцы Шарлен Гиньяр — Марко Фабри, у которых сразу 124,75 балла, они были единственными, кто показывал сложность, хоть немного сопоставимую с программой российского дуэта.

А потом вышли Виктория и Никита. Они катались именно так, как и положено чемпионам — ни на секунду не позволяя усомниться в своей победе. Каждое движение, каждый элемент — все чисто.

Опасность пришла, откуда не ждали — у Виктории вдруг расстегнулось платье. Не настолько, чтобы пришлось остановиться, но все же — это нарушение. За проблемы с костюмом могут (и должны) снижать баллы. И вот в этот момент стало тревожно — потерять лидерство и лишиться высокого результата из-за отлетевшей лямки было бы страшно обидно. Но Виктория с Никитой не смутились и чисто откатали до конца. Судьи это оценили и баллов не снизили — 130,15, уверенная победа.

В итоге из пяти первых дисциплин сборная России выиграла четыре. Лидерство в общем зачете стало совсем уж угрожающим — 7 баллов отрыва от преследователей. А Синицина и Кацалапов набрали максимальное количество очков — 24 за две выигранные программы. Их результат могут повторить Анна Щербакова и пара Анастасия Мишина — Александр Галлямов, также выигравшие свои короткие программы и набравшие по 12 очков. Елизавета Туктамышева принесла в копилку сборной 11 очков, Михаил Коляда — 8, Евгений Семененко — 6.

Положение в общем зачете после пяти видов программы:

1. Россия — 73.

2. США — 66.

3. Япония — 60.

4. Италия — 47.

5. Франция — 43.