«Готовимся к Олимпиаде?» Видео проката Губерниева в паре с Сотниковой
МОСКВА, 17 апреля — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев встали в дуэт.
МОСКВА, 17 апреля — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев встали в дуэт.
«Создаётся новая пара на льду. Ну что, готовимся к Олимпиаде-2026?» — написала Сотникова под видео в своем Instagram.
Сотникова победила на Олимпийских играх в Сочи, также в ее активе две серебряные награды чемпионатов Европы (2013, 2014), второе место на юношеских Олимпийских играх (2012), победы на чемпионате мира среди юниоров (2011) и в финале серии