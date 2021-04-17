«Готовимся к Олимпиаде?» Видео проката Губерниева в паре с Сотниковой

«Создаётся новая пара на льду. Ну что, готовимся к Олимпиаде-2026?» — написала Сотникова под видео в своем Instagram.

Сотникова победила на Олимпийских играх в Сочи, также в ее активе две серебряные награды чемпионатов Европы (2013, 2014), второе место на юношеских Олимпийских играх (2012), победы на чемпионате мира среди юниоров (2011) и в финале серии Гран-при среди юниоров (2010).