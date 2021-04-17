«Катание Щербаковой и Туктамышевой — погружение в другую реальность». Тарасова о победе русских фигуристов на КЧМ

Это золото стало для россиян первым в истории на данном турнире. Наши фигуристы выиграли с рекордным результатом — 125 очков.
«Поздравляю всех людей, причастных к этому успеху. Впервые в истории турнира нам покорилось первое место. Федерация фигурного катания много сделала для этой победы, она хорошо понимает и поддерживает спортсменов.
Все наша команда — тренеры, врачи, спортсмены — абсолютные чемпионы! Спасибо за эти эмоции от меня лично.
Катание Щербаковой и Туктамышевой — погружение в другую реальность. Все наши спортсмены выступили изумительно, никто не подвел. Перед олимпийским сезоном у нас есть команда, это самое главное, — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Михаилом Можаровским.