«Катание Щербаковой и Туктамышевой — погружение в другую реальность». Тарасова о победе русских фигуристов на КЧМ

Это золото стало для россиян первым в истории на данном турнире. Наши фигуристы выиграли с рекордным результатом — 125 очков.

«Поздравляю всех людей, причастных к этому успеху. Впервые в истории турнира нам покорилось первое место. Федерация фигурного катания много сделала для этой победы, она хорошо понимает и поддерживает спортсменов.

Все наша команда — тренеры, врачи, спортсмены — абсолютные чемпионы! Спасибо за эти эмоции от меня лично.